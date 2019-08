Castigo a bonos y reservas, contagio a emergentes y "esto no es 2001", las opiniones de fondos extranjeros sobre el reperfilamiento

Bancos y fondos de inversión del exterior dieron sus opiniones respecto al anuncio del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, de una postergación de los pagos de vencimientos de letras del Tesoro y el inicio de negociaciones para postergar pagos de deuda soberana. Los análisis se focalizan sobre esperadas nuevas bajas en los precios de los bonos soberanos y presión sobre las reservas internacionales del Banco Central. También una cierta lectura positiva respecto a que una "reestructuración suave" es preferible a otras altenativas.

Cautela

Uno de los primeros en dar su opinión fue Citigroup, a través de un mail que lleva la firma de los analistas Donato Guarino and Fernando Jorge Díaz. "La incertidumbre respecto de Argentina todavía es alta", escribieron. "Permanecemos cautelosos respecto de Argentina", dijeron, y valoraron que la extensión de plazo de la deuda de corto plazo "podría impulsar a la oposición a dejar claro qué piensan respecto a los vencimientos de deuda que caen más allá de 2019".

Miran las reservas

El fondo JPMorgan, por su parte, decidió centrarse sobre las reservas del Banco Central. "Las reservas de Argentina van a seguir bajo presión", escribieron los analistas Diego Pereira y Lucila Barbeito en una nota citada por Bloomberg. El retiro de depósitos en dólares y la dolarización de depósitos en pesos puede mantener la presión sobre las tenencias del Banco Central a pesar del plan oficial de estirar vencimientos de deuda.

“Un gesto político del principal candidato de la oposición y favorito para ganar las elecciones es una condición necesaria para romper el círculo vicioso prevaleciente que ha golpeado a las reservas", escribieron en referencia a Alberto Fernández.

Bonos bajo fuego

Para Morgan Stanley, por otro lado, los bonos argentinos van a seguir sufriendo hasta que exista una "mayor claridad" respecto de políticas futuras. El reporte firmado por James Lord, además, se preocupa por el posible contagio a otros emergentes a través de “coberturas cambiarias, caída de activos y salida de flujos de capital que afecten al apetito por el riesgo", y agrega que "países con déficits gemelos pueden sufrir presiones".

Algo de optimismo

Entre las lecturas más positivas se inscribe la de UOB Asset, que valora la posibilidad de un "reperfilamiento voluntario" antes de las elecciones antes que la alternativa de una reestructuración potencialmente desordenada después de las elecciones.

Con todo, el texto firmado por Patrick Wacker y citado por Bloomberg, prevé sacudones: "Los precios de los bonos pueden caer al principio antes de un largo fin de semana en Estados Unidos como una reacción inicial inmediata a los titulares sobre las medidas de la deuda y la fatiga general".

Por último, Todd Schubert del Banco de Singapur afirma que un escenario como el de 2001 no se repetiría. "No se espera la repetición de 2001 cuando Argentina incumplió el pago; el caso base no es de un recorte de capital e intereses", escribió.

"Las medidas de Macri sobre la deuda a corto plazo podrían verse como una reestructuración suave, que puede ser un plan para futuras transacciones y negociaciones", agregó.