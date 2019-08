Reperfilamiento de la deuda: Macri firmó el decreto posponiendo los pagos de bonos

Entró en vigencia la postergación de los vencimientos de títulos de corto plazo (Letes, Lecap, Lecer y Lelink) que anunció ayer el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Mediante el Decreto 596/2019, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con la firma de Mauricio Macri y todo el gabinete, el Gobierno dio el puntapié inicial a la reformulación del programa monetario que pospone pagos de deuda por más de u$s 100.000 millones.

La norma dispone, como lo anticipó ayer Lacunza, que las obligaciones de pago correspondientes a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo (Letes, Lecap, Lecer y Lelink) serán pagadas “en cuotas” a los tenedores institucionales, que según el Ejecutivo son alrededor del 10% de los quienes de esos títulos.

A esos tenedores institucionales, les pagará un 15% al vencimiento, un 25% a los 90 días y el 60% restante a los seis meses, sin quitas en el capital ni en los intereses, según dispone el artículo 1°.

El artículo 2° excluye de la medida a los tenedores individuales al señalar que "no alcanzará a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo cuyos tenedores, registrados al 31 de julio de 2019 en la Caja de Valores, sean personas humanas que los conserven bajo su titularidad a la fecha de pago.

En sus considerandos, el decreto confirma, se dará intervención al Congreso a los efectos de promover la modificación voluntaria del perfil de los vencimientos de los compromisos financieros de los títulos representativos de deuda pública nacional de mediano y largo plazo.

Como anticipó El Cronista, con la extensión de los compromisos el Gobierno espera disponer de mayores recursos de las reservas internacionales para intervenir en el mercado de cambios y frenar la suba del dólar (que ayer trepó a $ 60).

Mediante la reformulación del programa monetario se patea para adelante deuda por unos u$s 105.000 millones. El cálculo surge de lo que resta de vencimientos de Letes, Lecap y Lelink, en total por unos u$s 13.000 millones (aunque a las personas físicas no se aplica la modalidad anunciada ayer), unos u$s 30.000 millones de bonos bajo legislación extranjera, unos u$s 20.000 millones en tenedores de títulos bajo legislación local y u$s 44.500 con el FMI.

Sequía, devaluación e incertidumbre

La norma menciona en sus considerandos los factores que deterioraron la situación económica al punto de requerir el "reperfilamiento" de la deuda.

Recalca que la afectación de la economía argentina en 2018 por "una disminución en su capacidad exportadora", como consecuencia de la sequía, así como una "reversión en los flujos internacionales de capitales producto de medidas exógenas, que ocasionaron una imprevista devaluación".

"Esa situación -continúa- generó un estado de incertidumbre en los mercados financieros, puesta de manifiesto en la caída de los precios de negociación de los títulos de deuda (...), que se hizo evidente en el resultado de las recientes licitaciones del pasado 13 y 28 de agosto de Letras del Tesoro Nacional".

En esa línea, el decreto recalca que "resulta urgente y necesario crear un marco de sustentabilidad de la deuda pública de corto plazo que genere un cambio de expectativas".