Alberto Fernández prefirió llamarse a silencio ante los anuncios

"Sin comentarios. Nadie va a salir a opinar". Con ese breve texto, desde las oficinas de Alberto Fernández en México al 300 evitan hablar de los anuncios del ministro de Economía Hernán Lacunza. El mismo silencio se traslada al Instituto Patria, donde aguardan que mañana regrese al país Cristina Fernández de Kirchner.

Reza el refrán que el "que calla, otorga". No sería éste el caso, al menos hasta esperar la reacción del mercado hoy. "No tenemos información, lo del Congreso no está claro (en relación al envío de una propuesta para promover la extensión de plazos sin quitas de capital e interés)", replicaron en un prudente cristinismo.

Desde la militancia K, al menos, achacaban la invitación ahora al Congreso y no el año pasado, cuando la Casa Rosada fue al FMI. Esa visión podría institucionalizarse cuando la oposición acceda al proyecto oficial. También sobrevolaba el recuerdo del "mega-canje" de Domingo Cavallo. Nada avalado, aún, por los principales referentes del espacio.

En el búnker albertista negaron esta noche también una reunión del candidato más votado en las PASO con sus referentes económicos, como Guillermo Nielsen, Emmanuel Álvarez Agis o Cecilia Todesca. Sí, contaban, que siguió la conferencia en su despacho.

Mirá también El FMI dice que seguirá al lado de la Argentina "en estos momentos desafiantes" En un comunicado indicó que la misión está regresando a Washington y analizando la viabilidad de las medidas. El staff entiende que las autoridades adoptaron estas medidas para ganar liquidez y salvaguardar las reservas

El silencio como primera reacción parece ser en respuesta a la acusación del oficialismo por el supuesto fin de la "tregua", luego del comunicado que emitió Alberto Fernández tras recibir a los delegados del FMI. La idea de renegociar la deuda no es nueva en la oposición, al punto que Lacunza se la atribuyó en su monólogo.

"Hay que ir a renegociar y reestructurar los plazos de vencimiento de la deuda". Eso sostuvo Roberto Lavagna durante una recorrida de campaña en La Plata antes de las primarias. El presidenciable de Consenso Federal tampoco comentó ayer las medidas de Lacunza, si bien desde su espacio programaron una conferencia de prensa para mañana por la tarde.