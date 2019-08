Paseo del Bajo o llevémoslo por abajo

Como pareciera ser ya una costumbre en cuanto a no cumplir con lo prometido en las campañas del 2015 hallamos datos inobjetables sobre sus supuestos logros. Y el tema de la obra icónica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como lo es, el Paseo del Bajo no es la excepción.

Mediante el Informe de la Auditoria General de CABA 1.17.03 del 17 de octubre de 2018 se estudia el tema y surgen datos que hoy se encuentran siendo investigados por el Juez de 1º Instancia Nacional en lo Penal Dr Claudio Bonadio, por supuestos sobreprecios en la obra pública y con conexión a la causa denominada “cuadernos” . los puntos a tener en cuenta son los siguientes:

· Longitud de la traza, aproximadamente 7 kilómetros

· Convenio en Agencia de Administración Bienes del Estado, Ministerio Transporte de la Nación y Gobierno CABA

· EL 25/01/2017 se firmó el Decreto PEN Nº 67/2017 que autoriza a rubricar el PRESTAMO de la REPUBLICA ARGENTINA y la CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) por U$S 400 millones de dólares estadounidenses por espacio de 15 años a pagar en cuotas semestrales desde julio 2021 hasta enero 2032 a tasa LIBOR + 2% (O SEA, 4% ANUAL PARA COMENZAR A ESTA FECHA).

· El 20/02/2017 se firma el convenio de ejecución entre la República Argentina y GCABA

· El total del proyecto es de U$S 7000000 millones de dólares estadounidenses, los cuales surgen U$S 400 millones del préstamo anteriormente mencionado y los U$S 300 restantes de la venta de inmuebles por la ciudad que anteriormente fueron cedidos por la Nación; o si queremos entender mejor U$S100 millones de dólares el kilómetro.

· Este proyecto se comenzó en 2016 pero no existen registros en el Presupuesto de CABA 2016 ni en el registro de obras públicas 2016-2018 de la misma.

· Cuando la AGCBA solicitó las planillas de Centros de Costos para cotejarlas con la información obtenida digitalmente fueron entregadas confusas e incompletas.

· Establece que los bienes a adquirir y las obras a contratar por valores menores o iguales a U$S 500000 y U$S 2000000, respectivamente no requerían licitaciones públicas

· Establece que el mayor contratista de la obra sería la empresa IECSA S.A. del Sr Angelo Calcaterra y cuyo Gerente es el Sr Hector Javier SANCHEZ CABALLERO (quien también es el Presidente de la firma GEOMETALES S.A. -minera del Grupo MACRI- desde 2012) recibiría en concepto de obra $ 3.183 millones o sea aproximadamente U$S 200 millones a la cotización de ese momento. Entendemos que este sería el punto de conexión con la causa denominada “cuadernos”, y a su vez encontramos otras firmas relacionadas con la misma causa poseerían una contraparte en la CABA desde 2009 hasta incluso la actualidad.