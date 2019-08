La Rural reafirma su liderazgo en la industria de las ferias, congresos y eventos de Argentina

La Rural presentó un balance positivo de su período 2018: 333 ferias, congresos y eventos y más de 4 millones de visitantes.

Así lo demuestra en su Memoria Comercial 2018, con 48 ferias y exposiciones, 91 congresos y convenciones y 194 eventos corporativos y sociales. Durante el período, recibió 8.558 expositores y 4.132.111 visitantes. En simultáneo, La Rural presentó su 5to Reporte de Sustentabilidad, correspondiente al período 2017-18 y realizado bajo los estándares GRI G4.



Claudio Dowdall, Director General de La Rural S.A. manifestó: “El 2018 fue un período de aprendizaje. Supimos atender la demanda de un mercado cada vez más exigente y competente. Adaptarnos al contexto y ser eficientes en nuestros servicios, fue la clave para obtener óptimos resultados”. Y agregó que “la sustentabilidad es parte de nuestro negocio, un diferencial que trabajamos con compromiso y convicción”.



Datos comerciales destacados:

- El 93% de los visitantes recibidos, proviene de las ferias

- 85% de los expositores fueron nacionales

- Registró un + 217% de visitantes en congresos, respecto al período anterior

- Las oportunidades laborales ascendieron a 135.901, un 8% más que el año anterior

- Se registraron un 80% más de usuarios conectados, gracias a la nueva tecnología Wireless del predio.



La industria ferial, también un motor de la economía mundial

Según la Asociación Global UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), entidad de la cual La Rural forma parte, la industria ferial y de exposiciones recibe 303 millones de visitantes en todo el mundo, lo cual equivale a un 5% de la población total mundial.

Pero no sólo se trata de una industria que puede medirse por su convocatoria; su magnitud puede analizarse también desde sus ventas: superan los 300.000 millones de dólares. Lo que reafirma la vigencia y el valor del encuentro “cara a cara” en los negocios, independientemente del desarrollo de las distintas economías y del avance de las nuevas tecnologías.



Las claves para mantener el liderazgo en la industria

La actividad a nivel local tuvo un buen desempeño. Tal es así, que durante 2018 La Rural cerró un período de gran actividad, incluso en el Punta del Este, Convention & Exhibition Center y en el Centro de Convenciones Buenos Aires, recintos en los que también opera. En el primero, recibió 29 eventos y 25.630 asistentes; y en el segundo, 30 eventos con 63.709 asistentes.

En este marco, desembarcaron por primera vez en el predio: Salón Moto, con su edición N°1 en el país; la cumbre del B20, que reunió a los líderes empresariales de todo el mundo; los Juegos Olímpicos de la Juventud, con su Centro de Transmisiones; y Lego Fun Fest y Brick Live, destinadas a los fanáticos de los tradicionales ladrillos.



Las 333 ferias, congresos y eventos, brindaron 135.901 oportunidades laborales -de manera directa e indirecta- a empresas, pymes y profesionales independientes, lo que representó un 8% más que el año 2017.





La gestión en sustentabilidad



La Rural también presentó su 5to Reporte de Sustentabilidad, correspondiente al período 2017-18.

Con una estrategia basada en 3 ejes (Ambiental, Social y Educativo –Cultural), se destacaron:

*La Rural Recicla: obtuvo un 50% más de reciclables durante el desarme de las ferias, en comparación con el período anterior. Se realizaron 14 operativos en los que se recuperaron 193.500 kg de materiales y se beneficiaron 18 instituciones.



*Cesión Solidaria de Espacios: es el programa a través del que La Rural cede sus espacios para que las fundaciones hagan sus eventos de recaudación de fondos. La compañía se posicionó como el lugar más elegido, concentrando el 28% de las comidas solidarias de la Ciudad. En total se cedieron 53 espacios y las ONG´s recaudaron $192.446.687.

*Palermo Lee: la iniciativa ya lleva 10 años, en los que convocó más de 10 mil niños, 100 escuelas y 80 editoriales, durante la Feria del Libro. En este marco, se incorporó el voluntariado corporativo, convocando al 11% del personal, sumando un total de 54 horas destinadas a la acción.