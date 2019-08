Matba Rofex compró el 1% de BYMA, que vale u$s 300 millones

Dicen los chinos que en toda crisis hay una oportunidad, y eso es lo que vieron en Matba Rofex con la caída que tuvieron las cotizantes desde entonces, para hacerse del 1% de BYMA, que hoy vale u$s 300 millones, una sexta parte de lo que llegó a valer.

El presidente de Matba Rofex, Andrés Ponte, confirmó a este diario que “venimos comprando acciones de BYMA a valor de mercado desde el lunes negro, pero no tiene ningún objetivo político, sino que vimos que las acciones de BYMA quedaron subvaluadas, por lo que nuestro comité de inversiones decidió empezar a invertir ahí”.

Agregó que ven que BYMA tiene mucho potencial, “es parte del mercado de capitales del que somos parte y confiamos, y se trata de una empresa complementaria a la nuestra, que tiene un gran potencial y puede soportar perfectamente este momento de turbulencia en los mercados”.

Consultado si quieren tener el 5% para poder tener derecho a pedir asamblea, negó que quieran tener injerencia, sino que compraron por una cuestión netamente de precio, “vemos que a estos niveles está subvaluada, al igual que están subvaluadas otras empresas”, aunque no quiso ampliar detalles si estaban comprando acciones de otras cotizantes ni cuánto pagaron por el 1% de BYMA, aunque aseguró que no llegan a tener el 2%, porque al comprar ese porcentaje hay que informar a la CNV como hecho relevante, y no informaron nada.