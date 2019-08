Dólar hoy: a cuanto cotiza en cada banco

Luego de llegar a avanzar $ 3 en la primera hora de operaciones, el dólar recortaba el avance a $ 2. Fue a fuerza de reservas, ya que el Banco Central (BCRA) realizó tres subastas, la primera por u$s 50 millones, la segunda por u$s 100 y la tercera por u$s 150 millones.

El total adjudicado fue de u$s 170 millones, que se suman a los u$s 302 millones que colocó ayer para pisar el precio de la divisa.

Así, el dólar minorista operaba con suba de $ 2 en las pantallas del Banco Nación (BNA) y cotizaba a $ 60, luego de tocar los $ 61 esta mañana.

El dólar mayorista saltaba $ 1en el MULC y operaba así en los $ 57,70, tras tocar un techo de $ 58,70.

El dólar blue también registraba una suba y operaba en torno de $ 60.

A continuación, el detalle de la cotización en los bancos de la city porteña relevada por el Banco Central: