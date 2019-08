Para Bullrich, "detrás del discurso incendiario de Alberto Fernández está Cristina"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que detrás de lo que calificó como un discurso "incendiario" de Alberto Fernandez está la ex presidenta Cristina Kirchner.

"Lo que se recalienta es la política: si vemos la semana pasada a un candidato a presidente como Alberto Fernández buscando moderación y diálogo, buscando una salida moderada y en conjunto, y ahora vemos Alberto Fernández ahora sacando un comunicado incendiario contra el Fondo Monetario Internacional, algo pasó", comenzó afirmando Bullrich.

"Pero no se quedaron ahí, porque mandaron en off que el FMI decía que se adelantaban las elecciones y que había vacío de poder. Eso se hace con intencionalidad", agregó la Ministra.

"Algo pasó del Alberto (Fernández) de la semana pasada, no está en sus manos la conducción... Salió con discurso explosivo, incendiario, hubo alguna conducción en el medio que le dijo 'cambiá el discurso'", aseveró.

Consultada Patricia Bullrich en A24 sobre si detrás de ese "cambiá el discurso" estaba Cristina Fernández, la respuesta de la Ministra que afirmativa.

"Cristina y el kirchnerismo están detrás de la fórmula Fernández-Fernández. Ellos tienen el egoísmo de que en la medida que todo esté peor, mejor. Cuanto peor para la sociedad 'mejor para mí' sostienen y por eso esta actitud incendiaria", sentenció.