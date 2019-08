Economía y política Martes 27 de Agosto de 2019

Jorge Todesca: "De ninguna manera continuaría con los Fernández en el gobierno"

El titular del Indec emitió un comunicado para responder a dichos de Alberto Fernández, quien destacó el trabajo de regularización que se realizó. Dijo que "no le cree" respecto a la continuidad de la independencia del organismo estadístico y que, aunque no se lo pidieron, no tendría problemas en participar de la campaña del oficialismo