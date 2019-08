El Gobierno acusa a Alberto Fernández de poner fin a la "tregua", en plena visita del FMI

Tras la reunión con la misión del FMI, los responsables de la política económica del Gobierno se reunieron en forma sorpresiva con el presidente Mauricio Macri. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el titular del Banco Central, Guido Sandleris, llegaron a la Casa Rosada a las 16.30, minutos después de que ingresara la gobernadora María Eugenia Vidal.

Del encuentro también participó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Lo único que deja trascender la Casa Rosada es el enojo del oficialismo con el Frente de Todos, Alberto Fernández. El argumento es que el kirchnerismo rompió este lunes una "tregua". Y que Fernández promovió la suba del riesgo país este martes, al publicar un comunicado, después de su reunión con el FMI, de tono crítico. Y además, lo acusan de "operar" que el Fondo pidió "adelantar las elecciones".

Incluso, apuntaron contra el economista Guillermo Nielsen, del Frente de Todos. "Nielsen dijo que prefería que no nos den el próximo desembolso", manifestaron en off. Este es un punto central de la tensión. El Gobierno espera que el FMI haga un desembolso de u$s 5.400 millones. Pero esto recién estaría pautado para después del 15 de septiembre y aún falta una misión oficial del Fondo. Las misión actual de la institución financiera responder únicamente al nuevo escenario que se generó en el país, luego de que Macri perdiera por 15 puntos ante Alberto Fernández en las PASO. De hecho, el equipo del FMI se reunió también con el Frente de Todos.

En la Casa Rosada apuntan a Alberto Fernández y su espacio sobre buscar la inestabilidad. Y sostienen que esto se daría como resultado de la marcha a favor de Macri del sábado. "Se están dando cuenta en el kirchnerismo que Mauricio va a dar pelea", aseveran.

Pero si bien aseguran que la reunión se basó en este enfoque político, lo que llama la atención es que tanto Lacunza como Sandleris estuvieron dos horas y media en la Casa Rosada. Allí mantuvieron reuniones con Macri, Vidal y Peña. Una de las posibilidades es que anuncien más medidas de alivio económico, que generaría el rechazo inmediato de los gobernadores y del Frente de Todos. De ahí, que en Casa Rosada ya abren paragüas para mostrar que fue el kirchnerismo el que rompió primero la tregua, tras la reunión del lunes con el Fondo.

Por su parte, fuentes del gobierno bonaerense aseguran que Vidal también estaba interesada en reclamar la actualización de $25 mil millones del Fondo del Conurbano. Esos son recursos que le servirían a la mandataria para aliviar la recesión económica en las zonas más afectadas, como el cordón industrial, donde en julio de 2019, el Indec sostuvo que aumentó 1% la desocupación en un año.

El encuentro ocurre en medio de una misión del FMI “para analizar los recientes acontecimientos económicos”, tal como lo definió el Fondo ya que no se trata de la V revisión del Stand-By Arrangement por más de u$s 56 mil millones. Macri tomó medidas en las últimas semanas, que van por afuera del programa del Fondo. Y todavía el FMI no se expidió al respecto.