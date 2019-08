Los 3 cambios que implementó Israel para frenar una inflación de 500% anual

Esteban Klor es un economista argentino que nació en Córdoba pero que desde hace más de 15 años vive en Israel. Profesor plenario y titular de Economía Política en la Universidad Hebrea de Jerusalem, e investigador principal de la Fundación Israelí de Ciencias y del Centro de Investigación de Políticas Económicas en Londres.

De visita en Argentina, Klor repasó, en un intercambio con El Cronista, los principales aspectos del camino que emprendió Israel tras llegar a una inflación anual de 500% en 1985 y haberla reducido luego a menos de 1% actual.

"A nivel económico la receta fue relativamente simple: bajar el déficit fiscal y, por lo menos en un primer momento, depreciar la moneda en un 20% y congelar el tipo de cambio y los salarios", sostuvo, aunque resaltó que los principales cambios se dieron en el plano institucional. Mencionó, la independencia del Banco Central como uno de los pilares.

"El problema de los países que vienen con mucha inflación es lograr credibilidad de que la deuda pública no se va a financiar imprimiendo moneda", dijo.

¿Cómo hizo Israel para reducir la inflación?

Las medidas fueron altamente exitosas en Israel. En 1985 había una inflación de 500% y en 2018 fue menor al 1%. Desde los últimos 15 o 20 años fue menor al 10%. Hay una gran estabilidad. Los problemas de 1984 y 85 eran que había un gran déficit fiscal, muy pocas reservas en moneda extranjera, la devaluación constante de la moneda, y si nos fijamos hoy, en 2018, el gasto fiscal que llegó a ser 70% del PBI hoy está debajo del 40%. La moneda que se depreciaba de manera astronómica, ahora se aprecia. En los últimos 10 años la moneda israelí se apreció 25%. La industria israelí exige al banco central para que la moneda deje de apreciarse. La inflación es hoy menor al objetivo del gobierno, de entre 1% y 3%.

¿Puede aprender Argentina de la economía israelí?

Qué se puede aplicar en la Argentina o no se lo dejo a los analistas de acá. En 1985 Israel cambió su modelo económico y hoy goza de estabilidad, crecimiento, una economía pujante.

¿Cuáles fueron los pilares fundamentales de este modelo por medio del cual se erradicó la inflación?

Los cambios institucionales fueron los más relevantes. A nivel económico la receta fue relativamente simple: bajar el déficit fiscal y, por lo menos en un primer momento, depreciar la moneda en un 20% y congelar el tipo de cambio y los salarios. Pero lo interesante del tema israelí fue que por ley se declaró la independencia total del banco central a punto tal que la entidad tiene prohibido comprar deuda del gobierno, no puede emitir para hacerlos. Fue uno de los pilares.

¿Qué otros cambios hubo?

El segundo cambio fue darle toda la autoridad a la división de Presupuesto del Ministerio de Economía y sacarle todo tipo de autonomía a los otros ministerios en cuanto al gasto público. Así, cualquier ministerio que tiene que realizar algún gasto debe hacerlo a través del departamento de Presupuesto.También hay una ley que permite pasar reformas todos los años junto con el Presupuesto. El tercer cambio fundamental es que se hizo, en 1992, una ley de achicar el déficit fiscal que plantea cuál es el máximo de ese año y de los siguientes. Y el presupuesto, para ser aprobado, tiene que estar acorde a esos objetivos. Crea un planeamiento a largo plazo que permite bajar el déficit fiscal. Los cambios institucionales fueron fundamentales, bajar el déficit fiscal que estaba en 17 puntos a unos 3 puntos del PBI.

¿De cuánto es hoy el gasto público?

El gasto público es hoy 39% del PBI. Muchos se quejan de que es muy bajo. Hay gente que pide que se aumenten para que el Gobierno pueda atender problemas de desigualdad, para que hay más gasto en salud y educación pública. Es uno de los más bajos de los países de la OCDE.

El gasto público en la Argentina está por debajo aún de esos niveles...

Entonces, si es el caso, el objetivo de la Argentina sería incrementar la manera de tener más recursos, de aumentar la recaudación fiscal para poder repartir más y mejor. No importa cuán alto sea, el tema es si puede ser cubierto con la recaudación fiscal. El problema de los países que vienen con mucha inflación es lograr credibilidad de que la deuda pública no se va a financiar imprimiendo moneda. La Argentina también, si quiere incrementar el gasto público tiene que mostrar a los mercados que lo puede hacer con recursos genuinos y no con déficit ni incrementar la deuda.

¿Cómo fueron los primeros años y cuál fue la reacción social del ajuste?

No fue simple. La inflación sí bajó de 500% a 20%. La "suerte" que tuvo el Gobierno israelí fue que en 1984 hubo elecciones y ninguno de los dos partidos mayoritarios logró formar gobierno por sí mismo, entonces tuvieron que hacer uno de unidad nacional. En ese aspecto, los votantes no tenían a quién echarle la culpa o a qué otro partido ir porque los dos mayoritarios eran parte de este acuerdo de estabilidad. De todas formas no fue fácil. Los últimos años, después del programa de estabilización, la CGT de Israel que es la unidad de los obreros trató de hacer huelgas y oponerse al plan pero en ese momento la mayoría de la población estaba de acuerdo con el plan, con hacer estos sacrificios, por eso que eso tampoco prosperó. Sí hubo una recesión al finales de los 80. Hubo 4 o 5 años de recesión, una vez que la economía volvió a crecer, la inflación que estaba en torno a un 20%, volvió a bajar a acerca de un 10% y se mantuvo así unos años hasta que luego bajó a 5%, 1% que tenemos ahora. No fue fácil, hubo un gasto que la población tuvo que hacer, un sacrificio muy grande, pero bueno, lograron cambiar la situación y hoy recibimos los frutos de ese sacrificio que se hizo.