"Todos cuentan": la campaña del Central que impulsa cajas de ahorro gratuitas para inmigrantes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) promueve el acceso a cajas de ahorro en pesos gratuitas para inmigrantes. Estas cuentas no tienen costo de mantenimiento si el monto de las operaciones mensuales en efectivo no supera los $ 50.000 y el saldo de la cuenta no es mayor a $ 312.500.

Al igual que para los ciudadanos argentinos, la acreditación de identidad es requisito suficiente para la apertura de la caja de ahorro en pesos. La identidad se acreditará con el documento nacional de identidad (DNI) expedido por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) o el pasaporte del país de origen. Los inmigrantes del Mercosur además podrán presentar su documento de viaje.

"Acceder a una caja de ahorro presenta múltiples beneficios, entre ellos obtener una tarjeta de débito, operar a través de home banking y cajeros automáticos, realizar compras presenciales y/o a través de internet, transferencias nacionales inmediatas y gratuitas, pago de servicios, carga de SUBE, realizar plazos fijos, solicitud/adhesión a DEBIN, entre otros", destacó el organismo presidido por Guido Sandleris en un comunicado.

En Argentina, según estadísticas de la Dirección Nacional de Migraciones, se resolvieron durante el año 2018 más de 200.000 radicaciones de personas extranjeras, provenientes principalmente de los siguientes quince países: Venezuela, Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, China, Estados Unidos, España, México, Francia e Italia. El 93% de los inmigrantes con residencia transitoria, temporaria o permanente, proviene de países del Mercosur.

Esta campaña se suma a las acciones de inclusión financiera que lleva adelante el BCRA para impulsar el uso de herramientas y servicios financieros más accesibles: apertura de caja de ahorro en pesos para adolescentes; la campaña de educación financiera #SaberEsCentral y el Programa de Innovación Financiera (PIF), entre otras