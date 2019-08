Bolsonaro sólo acepta dinero del G7 para Amazonia si Macron se disculpa

En una escalada de la tensión entre los presidentes de Brasil y Francia, el brasileño Jair Bolsonaro dijo hoy que su país estaría dispuesto a discutir la ayuda ofrecida por el G7 para combatir los incendios en la Amazonía si su par francés, Emmanuel Macron, "retira los insultos" y negó haberse burlado de Brigitte Macron.

"Primero el señor Macron debe retirar los insultos que hizo contra mi persona. Primero me llamó mentiroso y después, por informaciones que tuve, -dijo- que nuestra soberanía en la Amazonia es una cuestión abierta", afirmó Bolsonaro a la prensa.

Bolsonaro acusó a Macron de "disfrazar sus intenciones sobre la Amazonia detrás de la idea de que una alianza de los países del G7 para salvar la Amazonia, como si fuésemos una colonia o una tierra de nadie".

Ayer, Macron había acusado a Bolsonaro de mentir sobre su política de cambio climático y atribuyó los incendios en la Amazonia a las cuestionadas políticas ambientales del presidente brasileño.

Mirá también China lanza paquete de medidas para incentivar el consumo Se acelera el cambio de modelo económico en China: el gobierno decide incentivar la apertura de centros comerciales, ampliar los horarios de atención al público, impulsar el comercio electrónico y sacar restricciones a la compraventa de autos. Por MÓNICA VALLEJOS

Usen el dinero para los bosques europeos

Anoche, en una decisión inesperada para la comunidad internacional, el gobierno brasileño rechazó los u$s 20 millones que había consensuado el Grupo de los Siete (G7) -principalmente para aviones hidrantes- y que ayer anunció Macron.

El jefe de gabinete brasileño, Onyx Lorenzoni, aseguró que la situación está "bajo control" aunque sólo en el fin de semana se registraron 1113 nuevos incendios.

Incluso sugirió que Europa use esos u$s 20 millones para reforestar sus bosques y opinó que si Macron no evitó el incendio de Notre-Dame, no opine sobre los incendios amazónicos.

"Agradecemos (la oferta), pero tal vez esos recursos sean más relevantes para reforestar Europa", dijo el jefe del gabinete de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, a un blog del portal G1.

"Macron no logra siquiera evitar un previsible incendio en una iglesia que es un patrimonio de la humanidad y ¿qué pretende enseñarle a nuestro país?", desafió Lorenzoni, en referencia al incendio que devastó Notre-Dame de París en abril pasado.

"Él tiene mucho que cuidar en su casa y en las colonias francesas", agregó, en alusión a los territorios franceses de ultramar, entre los que figura la Guayana Francesa, limítrofe con Brasil.

En tanto, Bolsonaro negó hoy haber insultado a Brigitte Macron, la esposa del presidente francés, y alegó que no le gusta inmiscuirse en asuntos personales y familiares.

Ayer Macron había lamentado públicamente un posteo de Bolsonaro sobre la primera dama francesa en Facebook, donde un internauta afirmó que la actual disputa verbal entre los mandatarios es por la "envidia" del francés por la belleza y la juventud de la esposa del brasileño. El internauta colocó dos fotos de las respectivas parejas, señalando la diferencia de edad y siluetas.

"No lo humilles. Ja, ja, ja", comentó Bolsonaro en la publicación, lo que, sumado a que no borró su comentario, repercutió de manera negativa en Brasil y el exterior.

Hoy Bolsonaro alegó que con ese comentario, pretendió pedirle al autor de la publicación original que no siguiera haciendo eso.

"Yo no publiqué esa foto. Alguien la publicó y yo le pedí que no dijera bobadas. No quiero llevar (la discusión con Macron) hacia ese lado. No me meto en asuntos personales, familiares. Respeto a las personas para no entrar en esa esfera", afirmó Bolsonaro ante la prensa frente al Palacio presidencial de la Alvorada.

Cuando los periodistas insistieron con el tema, Bolsonaro se molestó y dijo que "mi comentario era para que (su seguidor) no insistiera en ese tipo de publicaciones. Pero me despido. El periodismo... ustedes no merecen consideración", e interrumpió la rueda de prensa.

Ayer, el mandatario galo había señalado que Bolsonaro hizo "declaraciones extraordinariamente irrespetuosas sobre mi mujer. ¿Qué puedo decir? Es triste. Es triste, pero sobre todo es triste para él y para los brasileños".

"Creo que los brasileños, que son un gran pueblo, tienen un poco de vergüenza de ver ese comportamiento y que esperan que cuando uno es presidente se comporte bien con los otros. Como tengo mucha amistad y respeto por los brasileños, espero que tengan pronto un presidente que esté a la altura", añadió.