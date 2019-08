Cinco gráficos sobre el dólar qué miran los inversores tras las PASO

A poco más de dos semanas desde las PASO, la volatilidad sigue siendo elevada y el mercado vive momentos de tensión por factores internacionales, aunque fundamentalmente por cuestiones locales. La volatilidad del tipo de cambio se redujo en la última semana, aunque permanece en niveles altos, tras haber alcanzado máximos desde la salida del cepo cambiario.

La tasa de interés permanecen en niveles de 75% tras la devaluación registrada pos-Paso. El debate de la competitividad del tipo de cambio se mantiene, analizando el tipo de cambio real multilateral a la vez que la atención de los inversores esta semana permanecerán en el resultado de la licitación de Letes y la dinámica de los depósitos en dólares, y su impacto en las reservas.

Volatilidad del dólar

La sorpresa de las PASO hizo que los inversores busquen refugio rápidamente en el dólar, a la vez que la oferta de divisas se contrajo. Esto hizo que el billete pegue un fuerte salto tras el resultado de las elecciones, haciendo que la volatilidad del tipo de cambio alcance su mayor nivel desde la salida del cepo cambiario. La volatilidad a 10 días se multiplicó por 11 la semana pasada, ubicándose en niveles de 110 puntos y superando los niveles registrados durante la corrida cambiaria del 2018.

“Tras la sorpresa política de las PASO, el peso argentino sufrió una fuerte devaluación. Desde ahí, el tipo de cambio operó con mucha volatilidad y poco volumen durante la semana, con recurrentes intervenciones del BCRA que fueron disminuyendo al pasar los días. Mirando la evolución semanal de la divisa arroja una devaluación del orden del 21% en la semana. Esta no fue por una fuerte dolarización, sino por una oferta privada de divisas nula”, comentaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Tasa de interés en pesos

La reacción inmediata por parte del BCRA durante las últimas semanas fue la de elevar el costo del dinero, intentando hacer más atractiva la tasa en pesos y que de esa manera pueda competir contra el tipo de cambio. Tras el shock cambiario, el dólar se calmó y mantiene una tensa calma desde mediados de la semana pasada

“La incertidumbre local llevó al BCRA a pagar las Leliq desde el lunes al 75%, incrementándose en algo más de 10 puntos porcentuales desde el viernes previo a las PASO, y manteniéndolas en torno a ese nivel toda la semana. Las tasas pasivas, se ajustaron al alza en dos días en 10 puntos porcentuales a partir del martes y miércoles post-paso; es decir, en una variación similar a la de las Leliq”, explicaron desde PPI.

Tipo de cambio Real

Tanto Sandleris desde el Banco Central, como el nuevo Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, e incluso el candidato Alberto Fernández y sus referentes económicos, fueron todos muy enfáticos en que el actual tipo de cambio resulta "razonable" e incluso algo superior a su "valor de equilibrio".

Tras el salto de la semana pasada, el tipo de cambio real multilateral se encuentra en el nivel más alto desde mediados de 2018, ubicándose en 133 puntos.

Los analistas de Econviews agregaron que el tipo de cambio hoy estaría en niveles competitivos y no haría falta un nivel mayor, de acuerdo se extrae de las declaraciones conjuntas del presidente del BCRA y del flamante ministro de Economía, Lacunza. De hecho, se "usarán todas las herramientas necesarias para que el tipo de cambio no abandone las franjas alcanzadas la semana pasada" que osciló entre $52 y $62”, sostuvieron.

Reservas

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) alcanzan los u$s 58.892 millones. Las mismas acumulan un retroceso de u$s 7400 millones desde el resultado de las Paso. En esta semana será clave el resultado de la licitación de Letes así como también de la dinámica en los depósitos en dólares, los cuales terminaran impactando en las reservas.

Tras las Paso, el Banco Central ya lleva vendidos US$ 615 millones en el mercado cambiario para acortar la volatilidad del Peso, en un mercado que por momentos careció de liquidez. Además de la intervención en el mercado spot, el BCRA se mostró activo en la rueda de futuros, recordando que a comienzos de julio tenía disponibles u$s 6,600 millones para vender.

“El drenaje de las reservas internacionales fue de u$s 3,900 millones en los primeros dias pos-paso. Esta caída se explicó por intervención del BCRA por u$s 503 millones, venta de dólares a cuenta del Tesoro por u$s 236 millones, cancelación de Letes en dólares por u$s 500 millones, en tanto que los u$s 2,600 millones restantes podrían deberse a salida de depósitos en dólares o pagos de deuda del Gobierno. A eso hay que sumarle la cancelación de u$s 2,615 millones por el repo con bancos privados”, explicaron desde Econviews.

Mirando hacia adelante, la dinámica negativa que viene trayendo las reservas en las últimas semanas es un factor que vigila de cerca el mercado, así como también el propio gobierno. De continuar con el drenaje de reservas podría complicar no solo al oficialismo sino también a la oposición.

Los analistas de Quinquela Fondos sostuvieron en un informe que, si los mercados se mantienen cerrados, las reservas internacionales brutas seguirán cayendo, estimándose niveles de u$s52.500 a u$s 53.000 millones para fines de septiembre, de u$s 45.000 millones para fines de octubre y algo menos de u$s 40.000 millones para fines de noviembre. "Una dinámica negativa de las reservas se convierte en un factor negativo por sí mismo", advirtieron.

Las necesidades financieras que el Tesoro no pueda cubrir en el mercado, principalmente el rolleo de Letes en dólares, es otro aspecto relavante a considerar y que impactan sobre las reservas.

Nery Persichini, gerente de inversiones de GMA Capital sostuvo que el caso más reciente fue la última licitación de LETES dos días después de las Paso.

“Vencían unos u$s 950 millones, pero el Tesoro solamente pudo renovar u$s 409 millones. La diferencia se pagó con dólares que detrajeron las reservas. Únicamente las entidades públicas ingresaron a la subasta y convalidaron una tasa de corte de 7%, mientras que en el mercado secundario los rendimientos orillaban el 30%”, dijo.

Depósitos en dólares

Otra de las variables que están siendo atendidas por los analistas del mercado es la dinámica de los depósitos en dólares. Así como muchos inversores decidieron dolarizarse, también muchos ahorristas decidieron retirar sus ahorros de los bancos. Esta salida de depósitos termina impactando en las reservas internacionales, aunque a la vez, cabe destacar que no se trata de una salida masiva de depósitos.

Los analistas de Quinquela Fondos resaltaron que los depósitos en dólares que los bancos no tienen prestados se encuentran depositados en el BCRA y forman parte de las reservas, por eso cualquier salida de dólares mayor a la cancelación de créditos en la misma moneda implica necesariamente un retroceso en el stock de reservas.

“El stock de depósitos era de más de u$s 32.000 millones, de los cuales el 50% se encontraba encajado en las Reservas Internacionales. En los últimos días se produjo una fuerte salida de depósitos (u$s2.000 millones en 5 días), que probablemente se mantenga en las próximas jornadas, aunque seguramente debería ir perdiendo algo de intensidad. En un escenario de alta volatilidad, la caída de reservas por este concepto podría superar los u$s3.000 millones mensuales”, explicaron desde Quinquela Fondos.