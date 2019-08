El país de los almuerzos gratis

No existen los almuerzos gratis. Alguien lo paga". La famosa frase del premio Nobel Milton Friedman, muy popular entre los economistas, suele ser usada para explicar el desafío de administrar recursos escasos –de eso se trata la economía- y, también, para dejar en claro que de algún lado sale el dinero. Aunque a veces se olvide, todo lo que destina un gobierno a cada área es solventado por quienes pagamos impuestos (actuales, futuros y de distinto tipo, como la inflación). Y la decisión de gastar en un lugar implica, inevitablemente, dejar de hacerlo en otro. La enorme fragilidad que enfrenta la situación económica tiene una larga lista de urgencias por resolver, está claro. Pero aun en este contexto, aceptar que las restricciones son reales y que siempre hay una billetera que se abre para bancar determinado gasto es otra de las batallas que habrá que abordar algún día.

¿Por qué hay tanta resistencia para entender este concepto? ¿Fallan los economistas al comunicar? ¿Somos un país de ilusorios "almuerzos gratis", donde pulula la idea de que se puede pedir sin que nadie pague o, en todo caso, que pague otro? El reciente reclamo de las provincias a la Nación por la reducción del IVA en los productos de la canasta básica –que afectará su recaudación proporcional- resulta una muestra de ese tipo de planteos, donde la exigencia de los recursos parece divorciada de la fuente de origen y de las limitaciones. Sin analizar lo acertado o no de la medida, ni la forma de implementación, lo que queda en el aire es que todos piden que el Estado se haga cargo pero nadie quiere poner su parte o explicar de dónde pueden surgir los fondos. Quién paga la cuenta, en definitiva.

A la hora de buscar razones de esta idea tan enraizada, el economista Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores Económicos, observa que la restricción individual que todos tenemos en nuestra economía no se traslada a nivel macro en la Argentina. "Se piensa que el Estado no tiene limitación y cuenta con recursos infinitos. Sobre el Estado recaen un montón de demandas, que pueden ser justificadas, pero no se repara en que los recursos son finitos", dice y agrega: "Cuando el gobierno de turno no entiende esa limitación, está visto que la pagamos todos tarde o temprano".

La diferencia que lleva a esta percepción equivocada, para Tiscornia, pasa por la emisión monetaria. Cuando a una persona no le alcanzan los ingresos, ajusta sus gastos o puede recurrir al endeudamiento o vender algún bien si no tiene ahorros. En esto coincide con el Estado. Lo que cambia es el monopolio de fabricar billetes. Que, se sabe, tiene su costo inflacionario si es mal empleado. "A nadie le gusta la restricción presupuestaria. Pero cuando la queremos vulnerar, los problemas están a la vista", insiste.

Tener presente que los recursos son finitos y que, en definitiva, hay un contribuyente detrás de cada gasto que hace el Estado –muchos de ellos, personas que terminan financiando indirectamente ineficiencias cuando compran un paquete de fideos- no es el único desafío en la distancia entre la percepción y la realidad. Asumir que un contexto internacional cambió, o que las condiciones variaron son otros obstáculos recurrentes. Con vistas al escenario que puede venir, será un reto comprender que el punto de partida no es 2003 y que tampoco hay soluciones mágicas de corto plazo.