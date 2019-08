Lacunza se reúne hoy por primera vez con los técnicos del FMI

El ministro de Economía Hernán Lacunza tendrá hoy su primera reunión con los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en un viaje especial de los funcionarios del organismo que no incluirá la quinta evaluación del préstamo a la Argentina.

Ls técnicos del FMI, encabezados por Alejandro Werner, director del Departamento Occidental del organismo, comenzarán hoy las reuniones con funcionarios argentinos, según adelantó ayer El Cronista.

“Un equipo técnico encabezado por Roberto Cardarelli visitará Buenos Aires a partir de mañana (sábado). El equipo se reunirá con las autoridades argentinas para analizar los recientes acontecimientos económicos y financieros y los planes de políticas del gobierno. El equipo también se reunirá con asesores económicos de los principales candidatos presidenciales para intercambiar puntos de vista", informaron voceros del FMI. Además, confirmaron que Werner es parte del viaje.

El Cronista pudo reconstruir parte de la agenda de los técnicos del organismo. En primer lugar, será el turno de la reunión de inicio en la que Werner y Roberto Cardarelli, el economista italiano, líder de la misión para la Argentina, se encontrarán con Lacunza.

No será la primera vez que Cardarelli se encuentre con el funcionario argentino, pero sí con el estreno de nuevo cargo: el ahora ministro de Hacienda de Nación ya se había visto en abril en Washington, y también, en la misión anterior en Buenos Aires.

Por ahora desde el entorno del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmaron que no fueron convocados a un encuentro con Werner o con Cardarelli, aunque desde el FMI dijeron que se reunirán con los asesores económicos.

Si bien el viaje del FMI estaba previsto que fuera la semana pasada, con el cambio de ministro, de Nicolás Dujovne por Lacunza, el propio equipo económico solicitó retrasar unos días el encuentro.

"Les pedí que nos dieran unos días como para terminar de sentarnos en el ministerio, así que en los próximos días seguramente nos reuniremos", había dicho Lacunza en declaraciones radiales esta semana.

Desde el FMI, el vocero principal Gery Rice, reconoció el martes pasado que siguen de cerca "los desarrollos recientes en Argentina", en relación al cambio de ministro.

"Estamos en diálogo continuo con las autoridades mientras trabajan en sus planes de políticas para abordar la difícil situación que enfrenta el país. Un equipo del FMI viajará a Buenos Aires pronto", comentó.

A diferencia de los viajes anteriores de Cardarelli y equipo, en esta oportunidad no se hará la revisión de la economía argentina, sobre la que aún no hay anuncios. Ese análisis, el quinto dentro del stand-by aprobado en junio del año pasado, es clave para que se gatille el sexto desembolso, por unos u$s 5500 millones. Con este, se llegaría a casi el 90% del total del préstamo.

Los restantes desembolsos trimestrales serán sólo de menos de $ 1000 millones, desde diciembre hasta mediados de 2021, según el programa vigente.

Lacunza confirmó que la meta fiscal, una de las principales bases del acuerdo con el FMI a tres años, se sobrecumplirá en el tercer trimestre con una holgura de unos $ 20.000 millones.

A su vez, en su entorno confían en que no serán necesarios cambios, pese a la aceleración de la inflación, que los analistas privados la ven entre 50% y 60% anual; de la disminución de las reservas internacionales por más de u$s 7000 millones en los últimos 10 días; tras el anuncio de las medidas que buscan morigerar el impacto de la suba de los precios, que tendrá un impacto fiscal.

Otro tema es evaluar que quién pagará el costo de las tarifas: es que tras la suba del dólar aún no fue determinado si los nuevos valores los afrontarán los consumidores –con su impacto en la inflación- o si lo hará el Estado –con un consecuente efecto en los números fiscales-.

De aprobarse el sexto desembolso por unos u$s 5500 millones a fines de septiembre, la Argentina habrá recibido ya unos u$s 50.000 millones del mayor préstamo desembolsado del FMI a un país, por los u$s 57.000 millones.