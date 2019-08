Agustina Zeballos tiene 17 años y ya cosecha varios títulos nacionales y mundiales en Rankings de Aficionadas de Golf. Su carrera comenzó de pequeña y desde entonces recibe reconocimientos por su desempeño. En el marco de su proyección futura, la AAG la ha integrado a sus jugadores de alto rendimiento y su padre, Luis Zeballos la acompaña en cada paso.

. ¿Quién es tu referente del golf y por qué?

AZ: Es Tiger Woods, porque crecí viéndolo jugar su mejor golf y es una de las razones por las que, desde muy chica, ante la pregunta qué querés ser de grande respondo golfista profesional.

Además, para mí que estuve sin jugar por unos años por una lesión en la espalda, me parece muy motivador que haya sido y sea tan perseverante ante sus lesiones.

. ¿A dónde apunta tu carrera?

AZ: Lo más probable es que el año que viene vaya a estudiar y jugar en una universidad en Estados Unidos, pero después me gustaría ser profesional y jugar en la LPGA.

. ¿Qué aprendizajes lograste a partir del golf?

AZ: A partir del golf aprendí a ser paciente y respetuosa, a pesar de que no tengo forma de saber cómo sería yo sin haber jugado nunca al golf. Creo firmemente que son valores que el deporte me ha reforzado.

. ¿Qué pensás del deporte, en general no sólo el golf?

AZ: Con todas las personas que me ha tocado jugar al golf pude ver que les gusta mucho y, sin importar el resultado, pasan un buen rato en la cancha. Creo que aplica a todos los deportes. Casi nadie practica una actividad que no le gusta, por lo que una de las cosas más lindas que se me ocurre del deporte es que nos permite compartirlo con otras personas que sienten lo mismo.

. ¿ Qué oportunidades da el golf? ¿Por qué?

AZ: Profesionalmente, las mujeres tienen cada vez más y mejores oportunidades en el golf, porque tienen mejores premios, torneos más competitivos y pueden jugar en canchas donde antes sólo jugaban hombres, como por ejemplo Augusta.