Melconian y la transición: “¿Vas a firmar un acuerdo que tiene olor a que te entregaste?”

El economista y ex titular del Banco Nación Carlos Melconian sostuvo que lo que habrá de acá a diciembre será una “transición económica”, que según explicó se hubiera dado aún si ganaba en las elecciones primarias (PASO) el presidente Mauricio Macri.

"No voy a hablar de transición política pero si voy a hablar de transición económica. Aunque hubiera ganado el oficialismo este periodo iba a ser de transición económica. Y esto se explica porque antes de conocerse el resultado de las PASO, las preguntas eran si Macri seguía haciendo más de lo mismo, o hacía un giro”, destalló esta mañana Melconian en diálogo con radio Mitre.

"Está claro a esta altura del partido que la economía jugó un rol muy importante. El punto de inflexión del actual momento fueron las PASO. Este es un llamado de atención estructural. Evidentemente por el resultado ganó la economía", indicó.

El economista reconoció que en la situación actual del país es muy difícil que se pueda forzar un diálogo tripartito. Según explicó, "el tema de un acuerdo es que tiene olor a que te entregaste y si estás diciendo que vas a ir a las elecciones a dar la pelea, ¿vas a firmar un acuerdo que tiene olor a que te entregaste?".

"Y el que tenés enfrente no quiere un gran quilombo, sabe que haciendo la plancha llega, ¿cuál es la motivación que tiene para firmar un acuerdo? Eso requiere de una clase política que está arriba de todo", argumentó.

"Cuando querés pensar el futuro de una etapa que viene lo primero que tenés que pensar es cuál va a ser el punto de partida", sugirió.

"Aplaudo la moderación. Es muy valioso, me pongo de pie y aplaudo las declaraciones respecto al pago de la deuda, al no cepo, al valor del tipo de cambio (…). Ahora alguien tendría que decir no a la Junta Nacional de Granos. La realidad es otra cosa. Estamos en una transición de un hacer la plancha, de que todo continúe. La moderación en la declaración vale un montón, y es parte de la transición y parte de la estrategia. Pero espero que haya alguien pensando en la realidad. Si voy a pagar la deuda. ¿Cómo? Si voy a mantener el tipo de cambio. ¿Cómo?".

Con respecto a la cotización del tipo de cambio, señaló que no se debe perder de vista que el valor del dólar es una variable consecuencia y no la causa.

El economista aclaró: “En el cantar justa no estoy con camiseta puesta por nadie, porque quiero que al país le vaya bien”.