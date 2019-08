Según el análisis de The Economist, "esto es lo que salió mal para el presidente Macri"

"Si no puedes vencerlos, únete a ellos". Según The Economist, esa parece ser la respuesta de Mauricio Macri ante su aplastante derrota en las elecciones primarias presidenciales del 11 de agosto. Obtuvo el 32% de los votos contra el 48% de la lista peronista de Alberto Fernandez y Cristina Kirchner (sin relación), a la que la revista inglesa calificó como una ex presidenta populista. "Al principio, Macri culpó del resultado a los votantes por 'creer que regresar al pasado es una alternativa', un regaño por el que luego se disculpó".

En un extenso análisis, la revista culpó, además, al ex ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, quien recortó el presupuesto según lo exigido por el acuerdo de $ 57.000 millones que el Gobierno negoció con el FMI el año pasado. Dujovne renunció el 17 de agosto después de que Macri desechara la tina en alimentos básicos, aumentara las entregas y congelara temporalmente los precios de la gasolina en un esfuerzo desesperado por aplacar a los argentinos. Este es el tipo de medidas típicamente asociadas con sus oponentes peronistas, y son contrarias al acuerdo del FMI.

El señor Macri aún no ha sido derrotado. La elección presidencial no es hasta el 27 de octubre. Pero en el peculiar sistema argentino, las primarias son un ensayo general. Pocos piensan que se pueda descontar una desventaja de 16 puntos en nueve semanas. El hecho de que el peso se derrumbó después del resultado de las PASO y la primaria aumentará la inflación a un 50% al año, hace que su tarea sea aún más difícil.

Esta paliza llegó como un shock, pero probablemente no debería haberlo hecho. La búsqueda de Macri de un segundo mandato siempre pareció quijotesca después de que la economía tuvo problemas el año pasado. Los argentinos están peor que hace cuatro años. Se pronostica que la economía se habrá reducido en alrededor del 4% durante este período; los precios han aumentado en más del 250%; el peso ha pasado de $ 15 al dólar a casi $ 60, mientras que los salarios reales han caído un 10% en los últimos 15 meses.

Muchos tenían grandes esperanzas en Macri, un ex empresario convertido en exitoso alcalde de Buenos Aires. Después de años de libertinaje económico con Fernández, prometió que Argentina se uniría al mundo como un país normal. Él nombró un equipo de tecnócratas brillantes. Entonces, ¿qué salió mal?

Una hipótesis es que erró al tratar de estabilizar la economía gradualmente. Esa decisión fue política: la esperanza era que el crecimiento amortiguara el golpe de los recortes y los grandes aumentos en el costo de la electricidad y el transporte a medida que se retiraran los enormes subsidios de Fernández. Significaba que el gobierno tenía que financiar un déficit aún grande, principalmente a través de la deuda. En 2018, los inversores se alarmaron por la Argentina, lo que obligó al Gobierno a ponerse en manos del FMI y a la economía a una recesión.

Esa alarma se debió en parte al aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos. Una sequía severa también redujo las exportaciones agrícolas de Argentina, aumentando su déficit de cuenta corriente. Pero el golpe principal fue autoinfligido: la decisión del Gobierno en diciembre de 2017 de aflojar sus propios objetivos de inflación, lo que socava la credibilidad del Banco Central. Según Federico Sturzenegger, el entonces presidente del banco, que se opuso a la decisión, lo hizo porque (otros) funcionarios estaban preocupados por la política monetaria relativamente estricta del banco; algunos no querían que la inflación cayera tan rápidamente debido al costo fiscal. Los ingresos tributarios aumentarían menos en términos nominales, pero muchos gastos (como en pensiones) seguirían aumentando rápidamente, ya que se indexó a la inflación pasada.

Como esto destaca, el gobierno tenía demasiados cocineros económicos siguiendo diferentes recetas. Querían, de manera diversa, reducir la inflación, aumentar el crecimiento económico y ajustar el presupuesto. Algunos querían un peso más débil (para el crecimiento) y otros un peso más fuerte (para combatir la inflación). Deberían haber aceptado que el precio del gradualismo fiscal era un dinero más ajustado.

Los políticos populistas a menudo son hábiles para explicar los reveses económicos y persuadir a los votantes de que sienten su dolor. Los tecnócratas lo encuentran más difícil. La campaña de reelección de Macri se basó en el temor de que el regreso de Fernández convertiría a Argentina en Venezuela. Ella hábilmente lo desactivó. Al optar por postularse para vicepresidente detrás de Fernández, un peronista más moderado, convirtió las elecciones en un referéndum sobre el historial económico de Macri.

Los asesores de Macri confiaron en las redes sociales y el marketing, y no pudieron ver la fuerza del sentimiento en la calle argentina. "Lo que sucedió fue que el Gobierno terminó sin política y no pudo explicar nada", dijo Fernández a Clarín, un diario argentino. Todo sugiere que Argentina terminará con él. Muchos temen lo peor. Pero las circunstancias actuales de Argentina dejan poco espacio para el exceso populista. Y el señor Fernández no es su tocayo, concluyó con su análisis de la revista inglesa.