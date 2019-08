Los ahorristas se cubrieron y compraron 46% más de dólares el mes previo a las PASO

Los inversores más sofisticados especularon con las encuestas hasta último momento antes de las primarias del 11 de agosto pasado, pero los ahorristas con apetito por el dólar tomaron mucho menos riesgo.

Si bien el monto total adquirido por personas humanas cayó en términos interanuales, subió de manera importante en julio en comparación con el mes previo. Este aumento es habitual en esta parte del año, por el pago del aguinaldo.

"En julio, la demanda neta de moneda extranjera de personas humanas totalizó u$s 2177 millones, con una reducción de 20% interanual. El aumento de 46% respecto al mes previo podría explicarse por las compras estacionales de billetes asociadas al cobro del sueldo anual complementario", detalló el Informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del mes de julio, publicado hoy por el Banco Central.

Fue el monto de compras más importante desde la corrida contra el peso del año pasado, que tuvo su último coletazo en agosto de 2018.

Según detalló el informe oficial, las compras netas se dividieron en u$s 1700 millones por billetes y u$s 477 millones para gastos en el exterior y turismo.

Las compras netas son el saldo de compras brutas -todos los dólares que compraron personas humanas en el mes- por u$s 2262 millones y ventas brutas por u$s 561 millones. Esto implicó una caída interanual de u$s 400 millones en las compras brutas y un aumento de casi u$s 100 millones en las ventas brutas.

En cuanto a tipos de compradores, los más minoristas fueron los más abundantes, como es habitual. "En julio, las operaciones de billetes de individuos continuaron mayormente concentradas en los estratos inferiores de monto por operador: las compras de billetes hasta u$s 10.000 representaron el 69% del total de operaciones", detalló el informe del BCRA.