Loser sobre el mercado: "El golpe fuerte ya se dio, no creo que empeore"

"El golpe fuerte ya se dió, no creo que empeore la situación del mercado, salvo que surjan fuegos artificiales, como ser que el FMI diga que no va a desembolsar ahora sino más adelante, ahí habría problemas", señaló el ex director del Fondo Monetario Internaciona, Claudio Loser.

El experto se refirió al desembolso por unos u$s 5400 millones que se esperan lleguen antes de las elecciones presidenciales.

"Cuando el FMI manda un comunicado tan escueto significa que tienen que resolver cuestiones internas, Conozco a David Liopton (director general) y a Alejandro Werner (director del Departamento del Hemisferio Occidental), tengo mucha confianza en el apoyo que le darán a la Argentina, pero tiene que haber primero un trabajo interno", comentó Loser durante una entrevista del noticiero de la mañana del Canal de la Ciudad.

Asimismo, indicó que, en su opinión, la reacción de los mercados tras las PASO , "fue fundamentalmente por la presencia de Cristina Kirchner". Al respecto, especificó: "Alberto Fernandez podría ser el presidente, pero voy a ponerlo en términos algo toscos: la preocupaciones que es que sea como un títere de ella. De todas formas no creo que así sea, pero pienso que esa es la preocupación. De alguna manera debería demostrar, mostrar, que pese a que ella está en la fórmula, el candidato es él".

Luego de que se renovaran las relaciones entre Argentina y el FMI en 2018 y, en especial, después del cimbronazo que causó en los mercados el amplio margen de votos que obtuvo la opisición en los resultados de las elecciones primarias, Loser volvió a escena, ya que además de ser un experto en la materia por su paso por el organismo, conoce a los actuales funcionarios que toman las decisiones.

Con respecto a la posible renegociación de algunas de las condiciones impuestas por el FMI en el préstamo stand by, el mayor en la historia del organismo, Loser subrayó que "siempre se puede mirar algunos puntos importantes", pero a la vez advirtió: "Lo que pasa es que los márgenes, y no de Alberto Fernández o de Mauricio Macri, sino la Argentina, son muy estrechos. Una cosa es el discurso electoral, otra cosa es la realidad. Tienen que mantenerse la disciplina fiscal, la disciplina monetaria, el tipo de cambio debe ser competitivo. Ciertas cosas, como algo de color, se podrá negociar".

Finalmente, para Loser no hay chances de una renegociación en términos de pagos. Cree que pueden haber formas de estirar plazos pero en préstamos nuevos. "Aunque Argentina está muy metido (por representar una fuerte deuda) el Fondo no puede aceptar que no le paguen o que se pague después. Pueden haber formas diferentes para dar dinero nuevo. En el caso de los bonistas extranjeros, si se tiene que hacer una restructuración, creo que ahí el Fondo estaría muy dispuesto a prestar, dentro de un programa mas largo", añadió.