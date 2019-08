Reapareció Cristina y habló del hombre al que mataron por robar comida: qué dijo

Tras evitar todo tipo declaraciones y apariciones públicas desde las PASO y apenas horas antes de partir rumbo a Cuba para visitar a su hija, la ex presidenta y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, rompió hoy su estricto silencio para repudiar el caso del hombre que murió luego de que empleados de seguridad de un supermercado lo atacaran a golpes al descubrir que robaba chocolates y un queso del local.

Su cuenta oficial en la red social Twitter fue el medio elegido por Cristina para su reaparición tras el triunfo electoral de su fuerza política en las primarias. “Acabo de leer en el portal de Infobae: ‘Lo encontraron robando dos chocolates y un queso en un supermercado y los empleados de seguridad lo mataron a golpes’”…, apuntó el primer tweet de la ex presidenta.

Y de inmediato, con otro mensaje, sumó su voz a la polémica: “Vicente Ferrer tenía 68 años y había robado medio litro de aceite, medio kilo de queso y dos chocolatines en el Coto de San Telmo. La seguridad privada de Coto lo mató a golpes por comida. ¡Dios mío!... Cuanta maldad… Cuanta crueldad. Es demasiado”, remató.

El trágico hecho, que se produjo el viernes pero trascendió hoy, tuvo lugar en una sucursal del supermercado Coto ubicada en la calle Brasil al 500, en el barrio porteño de San Telmo. Según se informó, dos custodios de seguridad del local comercial se encuentran detenidos por el episodio en el que perdió la vida un hombre de 68 años, identificado como Vicente Ferrer, quien había hurtado del supermercado varios productos, como dos chocolates, un queso fresco de 500 grs. y una botella de vidrio de aceite de oliva de 500 ml, por lo que fue reducido por el personal.

Cristina repudió el episodio después de 11 días del más estricto silencio. Como publicó El Cronista, la única actividad pública de la ex mandataria fue recibir en sus oficinas a los principales aspirantes de Todos al día siguiente de los comicios: Alberto Fernández, el bonaerense Axel Kicillof y el porteño Matías Lammens.

Desde entonces no volvió a emitir opinión. ¿La "esconden", como supo acusar el macrismo? Como parte de la estrategia de fortalecimiento de su postulación, fue el presidenciable Alberto F. quien, como suena lógico en cualquier fórmula menos en ésta, encabezó la campaña de Todos. El rol de la ex Jefa de Estado fue de esporádicas intervenciones por el interior con su libro (escrito por sugerencia del ex Jefe de Gabinete, dicho sea de paso).

Poco cambiará de cara a las generales del 27 de octubre. Lo único, anticiparon en el Patria, habrá más "misas cristinistas" semanales. Más en línea con el último tramo de la campaña pre-PASO, las presentaciones de "Sinceramente" serían más seguidas.

En carpeta para los próximos desembarcos de Cristina Kirchner están las provincias de Salta, Corrientes, Tucumán, Neuquén, Tierra del Fuego y Río Negro. No repetirían, en principio, ciudades a las que ya fueron, como la santafesina Rosario que fue una gran apuesta. Una vista a Córdoba, distrito que en 2015 inclinó el ballottage a favor de Mauricio Macri y este 2019 el kirchnerismo logró descontar, no se descarta por el momento. La agenda final hacia el 27O se delineará el próximo jueves, cuando regrese de Cuba, hacia donde partirá en las próximas horas.