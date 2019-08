Alberto Fernández: "La Argentina no tiene posibilidad de caer en default si soy presidente"

"La Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si soy yo presidente", dijo Alberto Fernandez en una nueva edición del seminario "Democracia y desarrollo", organizado por el Grupo Clarín. Además, aseguró que "es falso" que, en caso de un triufo del Frente de Todos no cumplirán con las obligaciones contraidas. "Lo último que haría sería copiar algo de Guillermo Moreno", dijo al hablar sobre la intervención del Indec.

En una nueva edición del seminario "Democracia y desarrollo", del que también participará el actual presidente, Mauricio Macri, Alberto Fernández hizo alusión a la posible transición. En este sentido, consideró que esos períodos, hay que tomarlos "con calma y tienen que dejar de ser noticia". Y agregó: "Que hablemos en un momento de transición tiene que ser razonable".

"La Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si soy yo presidente", dijo en otro tramo de su exposición. Para luego opinar: "Nadie puede plantear seriamente una quita porque es una deuda contraída hace dos años por un gobierno democrático". En este sentido, Fernández se encargó de aclarar que, lo discutido durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2003, "era una deuda de la dictadura".

De esta manera, el candidato a presidente consideró que los ojos deberían estar puestos en cómo la Argentina "genera condiciones para pagar la deuda". En este sentido, se encargó de explicar que, cuando habla de "encender la economía", apunta a "cómo conseguir dólares para pagar la deuda". En este sentido fue que agregó: "Es falso que no vamos a cumplir con las obligaciones contraidas".

Cepo al dólar e inflación

Al ser consultado sobre la posibilidad la vuelta del cepo al dólar, en caso de su llegada al Gobierno, Alberto Fernández recordó: "Fui muy crítico del cepo y sigo siéndolo". Y sentenció: "No fue una solución".

En este sentido, se encargó de remarcar que este tipo de restricciones no son más que "una piedra en una puerta giratoria. Nadie sale, pero nadie entra".

De todas maneras, Fernández se encargó de recordarle al audirorio que Macri, durante su gobierno, tomó deuda. "Ninguna de las dos soluciones fue buena", dijo al equiparar ambas medidas" para luego agregar: "No creo que la solución sea el control de cambios como tipos de cambio diferentes; pero tenemos que ver qué salida encontramos".

"Me preocupa la inflación", afirmó Fernández en otro tramo del encuentro. Y recordó que, cuando él formaba parte del kirchnerismo, "una de las cosas buenas que hicimos fue fijar cinco principios que no vulnerábamos. E hizo alusión al Superávit fiscal, comercial, acumular reservas, pagar deudas y dólar administrado para que sea competitiva la exportación.

En este sentido fue que agregó un sexto principio: "controlar la inflación". "Este año va a estar en 55%, es muy difícil de bajar". Aunque confesó que, "si logro terminar con un dígito, voy a ser el más feliz del mundo", para luego aclarar que partirían de "un muy mal escenario".

Reforma laboral y acuerdo

Otros de los temas abordados en el encuentro organizado por el Grupo Clarín tuvo que ver con la reforma laboral que el macrismo intenta impulsar. En este sentido, Fernández anticipó que, en caso de ser electo, "tiene pensado" llamar a un acuerdo, y aseguró que ya lo hablé con sindicatos y empresarios.

"La reforma laboral como está planteada es totalmente innecesaria", dijo al hacer alusión a la visión macrista del asunto, y la cuestionó por apuntar al convenio colectivo. En este sentido fue que sentenció: "El problema no es la ley, es que es una economía que se achicó". Para luego asegurar: "Es una economía paralizada, hay que volver a encenderla".

Y apuntó contra Cambiemos por creer que "para atacar la inflación había que atacar el consumo". Y, si bien admitió que la emisión monetaria ayuda a la inflación, instó a "salir del dogma de que la única razón de la inflción es la emisión". Y aseguró que este planteo se lo hizo al FMI y le dijeron que tenía razón.

Durante la charla que mantuvo con los periodistas de Clarín, también se abordó la intervención que sufrió el Indec durante el kirchnerismo. En este sentido, Fernández aseguró: "Lo último que haría sería copiar algo de Guillermo Moreno". Y les recordó a los periodistas: "Ustedes me oyeron criticar durante años estas cosas".

"El Indec es el termómetro, hay que ver por qué tengo fiebre, no enojarse con el termómetro", simplificó.

Un país federal

Durante el encuentro llevado adelante en el Malba, Fernández anticipó cómo sería su Gobierno en caso de que triunfe en las elecciones de octubre. Fue durante este fragmento que aseguró que tanto él como la ex mandataria y el tigrense Sergio Massa "aprendieron". Y fue en este sentido que aclaró que son "una coalición".

Más adelante, aclaró que "los ministros los elige el presidente", para luego acotar: "No tengan dudas de que los voy a elegir según la coalición de la que soy parte". Y adelantó que tiene "en claro" qué condiciones tienen que hacer los ministros

"La Argentina dice ser un país federal pero no lo es", dijo más adelante para luego considerar que justamente esa falta de federalismo fue contra el desarrollo. "No quiero que un chico que nace en Formosa piense que su suerte está en Buenos aires. Porque ahí solo encuentran frustración", dijo, para luego asegurar que "ese es el cambio estructural que hay que hacer".

"Vamos a ser un gobierno de 24 gobernadores y un presidente", dijo más adelante, para luego chicanear: "No voy a hacer el mejor equipo de los últimos 50 años, pero voy a llevar gente que conozca al Estado".

Más definiciones

Al hablar sobre las últimas medidas que implementó Macri, tras su derrota en las elecciones PASO, Fernández aseguró que "el Gobierno decidió bajar impuestos. A cada provincia le sacaron lo equivalente a la nómina salarial de un mes".

"Una medida puede ser buena pero se hacer mala por el apuro", dijo respecto de la eliminación del IVA -propuesta que estaba en la plataforma de Fernández. En este sentido, resaltó: "Es inadmisible que yo no pague iva cuando compro leche".

Al ser consultado sobre las causas judiciales vinculadas a casos de corrupción, Fernández dijo que "es un tema judicial; no tengo que hacer nada". Y agregó que aspira a que "el estado de derecho se respete". De todas formas, recordó que él "nunca" dijo que no hubo corrupción. "López tiene mucho que explicar", dijo en alusión al ex secretario José López.

El candidato además, echó por tierra los rumores sobre una supuesta puesta en marcha de indultos, en caso de llegar a Casa Rosada. "Los indultos son una rémora de la monarquía", resumió.

Y advirtió: "Todos nos quejamos de cómo funciona la justicia". De todas maneras, aclaró: "No es una presión".