Los Fondos Comunes sin riesgo argentino fueron la mejor cobertura de inversión luego de las PASO

Tras la importante volatilidad que vivieron todos los activos financieros en Argentina luego de Elecciones PASO, la estrategia de posicionarse en fondos comunes de inversión que no contengan riesgo argentino resultó exitosa ya que prácticamente no sintieron el impacto de la turbulencia local. Los fondos comunes de inversión sin riesgo local prácticamente no se movieron en la ultima semana, contra bajas de otros fondos que superaron los 20% de perdidas.

Una de las estrategias mayormente implementada por los inversores a lo largo del año, fue la suscripción de fondos comunes de inversión que no contienen riesgo argentino. Tras la debacle de la semana pasada, la estrategia probó ser exitosa.

Con datos provistos por los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) se pudo observar que los fondos de Latam, que invierten en activos de Brasil y Chile sufrieron una baja la semana pasada del 0,06%. La merma es literalmente ínfima si se lo comprará contra las caídas de 3,61% que sufrieron los fondos de Letes en dólares durante la semana pasada. Los fondos de bonos argentinos en dólares perdieron un 21,2% la semana pasada.

La comparación es notable si se lo analiza el lunes negro pos-Paso. Los fondos Latam solo perdieron un 0,01% mientras que los fondos de Letes cayeron un 2,3% y los fondos de bonos en dólares perdieron un 17,9%.

“Los FCI Latam demostraron ser una buena opción de cobertura ante la caída del riesgo argentino en la semana posterior a las Paso, y dada la incertidumbre actual –que no esperamos se despeje rápidamente- creemos pueden ser una alternativa interesante para una cartera de inversiones”, explicaron los analistas de PPI.

Sergio González, analista de Criteria coincide con los analistas de PPI al remarcar que los fondos comunes de inversión sirvieron como cobertura ante el escenario de volatilidad en el mercado local. Además, resalta que la industria de fondos aprendió de la ultima corrida al brindar herramientas de inversión a sus clientes para proteger ahorros sin exponerse al riesgo local.

“Podemos reafirmar de todos los eventos post-electorales que esta clase de activos sirve como refugio en moneda dura para los inversores. Se aprendió de la última corrida cambiaria que hubo donde los fondos que había en la industria se retiraron del sistema ya que no tenían donde posicionarse para resguardar el capital. Tras las Paso, hubo mucha gente tranquila que pudo invertir en esta clase de activos que estaba des-correlacionada con el mercado argentino y vieron sus inversiones protegidas”, dijo Gonzalez.

Que son los FCI Latam

Los fondos Comunes de Inversión Latinoamericanos son opciones que ofrecen diferentes grados de exposición a países del Mercosur + Chile, combinada en algunos casos con activos americanos (siempre dentro de lo permitido por la regulación argentina). Ante la complejidad de la coyuntura local, los analistas del mercado doméstico recomendaron a lo largo del año la diversificación de portafolios con estos instrumentos para no exponerse al riesgo argentino

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones remarcaron que las alternativas de estos fondos han crecido dentro de la industria en el último tiempo, ante una demanda creciente de los inversores que buscan limitar o evitar el riesgo local de su cartera.

“La participación de este tipo de fondos dentro del total del patrimonio administrado ha sido creciente desde la crisis del 2018 -aun cuando no fue un buen año para la industria-, y continuó siendo favorable este año a medida que se profundizaba la incertidumbre política. Demostrando en la última semana ser una buena cobertura ante la devaluación y la fuerte caída de los activos locales, producto del resultado de las PASO”, dijeron.

Según datos de PPI, en los últimos 12 meses, el patrimonio en dólares del segmento de fondos Latam más que se duplicó. Alcanza niveles de u$s 1600 millones. Este comportamiento diferencial llevó a que los FCI de este tipo pasarán de representar menos del 4% del PN total de la industria, a actualmente poco más del 11%. Hoy, básicamente, todas las Sociedades Gerentes cuentan con una opción de fondo que excluye el riesgo Argentina de su cartera.

“El patrimonio de este tipo de fondos creció un 150%, que compara con una caída del orden del 6% de la industria en general en el mismo período -teniendo en cuenta, lógicamente, la depreciación del peso. En tanto, se agregaron unas 12 opciones, sumando en total cerca de 40 diferentes alternativas. De ese total, 27 (o 70% del total) son fondos de Renta Fija, y 12 de Renta Variable.; mientras que, si lo medimos en función de la moneda del fondo, 28 en dólares y 11 en pesos”, explicaron desde PPI.