Salto Grande cumple 40 años desde que arrancó su turbina y busca duplicar su vida útil

La represa hidroeléctrica Salto Grande está de aniversario. Esta semana se cumplen 40 años de la puesta en marcha de la primera turbina de las 14 que tiene activas hoy en día, y gracias a un préstamo de u$s 960 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya tiene en marcha un plan de repotenciación para extender su vida útil otros 40 años.

Ubicada a 15 kilometros al norte de la ciudad entrerriana de Concordia, el complejo hidroelectrico extendido a lo ancho del rio Uruguay es propiedad de los estados argentino y uruguayo. Suministra aproximadamente la mitad de la energía que consume el país vecino y aporta al Sistema Interconectado Nacional 6% de lo que requiere la Argentina.

La represa arrancó en 1979, y tres años más tarde se habilitó el cruce vehicular y ferroviario internacional sobre el coronamiento de la represa. La última turbina empezó a operar en 1983.

El ex presidente de la Comisión Técnica Mixta, organismo administrador argentino-uruguayo, el entrerriano Juan Carlos Chagas, puso de manifiesto la importancia de la central hidroelectrica y el futuro prometedor que encierra a partir de encarar a futuro su repotenciacion, lo que incrementara su generacion para los dos países.

Chagas se desempeñó en la CTM durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez y recordo que los presidentes José Mujica y Cristina, firmaron, en su momento, el protocolo de entendimiento que habilitó la mencionada repotenciacion.

Dotada de tecnologia rusa Salto Grande "va camino a seguir produciendo energia limpia y barata" para la Argentina y Uruguay, dice Chagas.

“El área energética es considerada clave en un eventual gobierno de Alberto Fernandez para la recuperación económica de la Argentina, y Salto Grande representa en si misma, uno de los puntales para ese logro”, dijo el ex funcionario.

El Plan Estratégico estipula una primera etapa -período 2019 a 2023- en la cual se actualizará la totalidad del equipamiento electromecánico e infraestructura del emprendimiento, con un costo de u$s 80 millones. La segunda etapa -de 2023 a 2028- tendrá un valor de u$s 140 millones, y la tercera, que se extenderá hasta 2049, implicará una inversión de u$s 740 millones.

El complejo hidroeléctrico está formado por una presa central de hormigón y dos presas de tierra, por lo que se trata de una presa mixta. Para su construcción se utilizaron 60.000 toneladas de hierro y 1.500.000 m3 de hormigón, equivalente a la construcción de 1000 edificios de treinta pisos de altura.