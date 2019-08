Dólar y recesión: proyectan un superávit comercial de u$s 12.500 millones

La balanza comercial ya lleva once meses en terreno positivo y consolida la oferta de divisas, un dato clave en este momento. Según datos difundidos ayer por el Indec, en julio las exportaciones llegaron a u$s 5856 millones, mientras que las importaciones fueron u$s 4905 millones. De este modo, el sector externo arrojó un superávit de 951 millones en julio.

Como viene ocurriendo en los últimos meses, se expandieron las exportaciones, esta vez en 8,3% frente al mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones se contrajeron 20,6%, siguiendo la tendencia en medio de la fuerte recesión.

El dato más relevante, sin embargo, es que en los primeros siete meses del año se registró un superávit comercial de u$s 6540 millones, resultado de ventas externas que acumulan u$s 36.608 millones e importaciones en torno a u$s 30.068 millones.

Un informe de Ecolatina destaca que la mejora de las exportaciones en julio se explica en parte por el avance de casi el 20% en las cantidades, que más que compensaron la baja del 10% en los precios.

La consultora estima que la tendencia positiva en el comercio exterior se mantendrá el resto del año. Y apunta: "En este contexto, proyectamos un resultado positivo cercano a u$s 12.500 millones, algo no menor en este contexto global proteccionista y donde nuestro principal socio comercial sigue anémico".