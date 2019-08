Gobernadores ya preparan 17 demandas en la Corte por la baja de IVA y Ganancias

Los gobernadores de 17 provincias definieron que el Gobierno tiene hasta el fin de semana para "reponer" los $ 30.000 millones de costo que les "sacaron" para financiar la rebaja del IVA y de Ganancias anunciados después de las PASO, caso contrario el lunes demandarán al Estado en la Corte Suprema.

Los gobernadores Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Domingo Peppo (Chaco), Juan Manzur (Tucumán), Sergio Casas (La Rioja), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Carlos Verna (La Pampa), Juan Manuel Urtubey (Salta), el vicegobernador Pablo González (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro), Mariano Arcioni (Chubut), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Miguel Lifschitz (Santa Fe) participaron ayer de un encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) donde emitieron un duro comunicado acusando al Gobierno de un uso "inconstitucional" de los recursos provinciales.

Un caso especial fue el de Córdoba. Juan Schiaretti no participó pero envió a su ministro de Economía, Osvaldo Giordano, por lo que aún no se sabe si irá a la Justicia o no.

"Es a todas luces tan arbitraria y perjudicial esta acción del Estado que al privarnos de los ingresos que por ley nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis" señala uno de los párrafos del documento. Frente a esto los gobernadores "exigen" que se instrumenten las "compensaciones financieras correspondientes" y quedan "abiertos al diálogo" pero dejando sentado que "de no ser así -no existir el diálogo- nos vemos en la necesidad de buscar amparo judicial".

A la salida del encuentro, tanto Uñac como Zamora, Verna, Urtubey, señalaron que los gobernadores "no estamos en contra de las medidas sino que quieran financiarlas con los fondos de las provincias".

Pero en off the record los gobernadores se mostraron más duros. "Esto no nos pasó nunca, ni siquiera con el kirchnerismo" señalaron. "La percepción es que piensan que nos dieron todo y nosotros no acompañamos. Es la línea conceptual del castigo, del dueño de la pelota que como ya no juega la pincha. Primero retó a la gente por no apoyarlo y después a los gobernadores", agregó otro a El Cronista.

La única opción para frenar la andanada de juicios es que el gobierno ofrezca una solución. "Nosotros no vamos a llevar propuestas. Nos sacan la plata y nos piden propuestas. Es demencial", señalaban.

Parte de esta decisión de esperar también se sustenta en que los jefes provinciales ya dan por finalizado el mandato de Cambiemos. Por lo menos así lo dejó ver un gobernador de los que la Casa Rosada solía denominar "responsable y dialoguista" que definió al gobierno como que es algo que "ya no existe, es una entelequia".

En este contexto, los fiscales de estado de estarán el lunes en el Palacio de Justicia entregando los escritos que, aunque diferentes, en todos el objeto de la demanda será el mismo con el fin de que la Corte los agrupe en una sola causa.

$ 30.000 millones

Mientras los gobernadores terminaban de definir el detalle del texto que firmaron, los ministros de Economía de las provincias se reunían en la Comisión Federal de Impuesto con Alejandro Caldarelli y Paulino Cavallero, secretario y subsecretario de provincias del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda.

En ese encuentro los ministros dejaron en claro que no aceptarán discutir la cifra a cubrir. Mientras el Gobierno señala que no es más de 3.000 millones las provincia aseguran que les quitan $ 30.000 millones. También quedó claro que la Casa Rosada es la que tiene que instrumente la forma de compensar. "No importa de donde venga la plata, es fungible, si son Aportes del Tesoro Nacional u otra cosa, lo que sí no vamos a aceptar es un monto menor", explicó un ministro provincial a El Cronista.

Los ministros acostumbrados a no poder tener una posición firma ya que siempre tienen que consultar con los gobernadores entraron al encuentro con los funcionarios de la cartera de Rogelio Frigerio con el documento firmado por los jefes de estados subnacionales en donde aplazaba al Gobierno nacional a otorgar una solución.

Los hombres que manejan las economías provinciales dejaron en claro que el plazo para entregar aunque sea un borrador de solución es el próximo viernes. "No creo que manden nada. No mandan vacunas, no pagan las obras públicas, no creo que tengan una opción a esto", explicó otro ministro en off the record.