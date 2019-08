Federico Sturzenegger ahora será profesor en la Universidad de San Andrés

DÓLAR

El billete perdió 12 centavos respecto al cierre de ayer, cuando la entidad intervino con ventas de reservas por u$s 112 millones. Para Lacunza y Sandleris la cotización "está en niveles competitivos" y eso calmó al mercado. No obstante, hoy hicieron faltar u$s 94 millones más para mantener prácticamente quieto al tipo de cambio.