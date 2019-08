AFIP oficializó plan de pagos de 120 cuotas para deudas vencidas: cómo y a quiénes beneficia

La AFIP lanzó este miércoles un nuevo plan de facilidades de pago para deudas impositivas vencidas al 15 de agosto de 2019, destinado a micro, pequeñas y medianas empresas, monotributistas y autónomos, por hasta 120 cuotas. Además, el organismo suspendió los embargos a pymes por 90 días.

Al plan, que forma parte del pa forma parte del "paquete de medidas" que Mauricio Macri anunció el miércoles pasado para llevar alivio a las Pymes, se podrá adherir entre el 2 de

septiembre y el 31 de octubre de este año, con una tasa máxima del 2,5% mensual, según se desprende de la Resolución 4557 de la entidad, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

"Es un nuevo plan de pagos. Hasta ahora el existente tenía un tope de 60 cuotas y permitía incluir las obligaciones exigibles hasta abril último. Este incluye las existentes al mes de agosto, tanto obligaciones impositivas como previsionales. Además, la primer cuota vence el 16 de diciembre así que el alivio se extiende hasta después de las elecciones", explicó Sergio Biller, de González Fischer & Asoc., a El Cronista.

A los efectos de esta medida, la AFIP categorizará como Pymes a los contribuyentes que no se hayan registrado previamente como tales para incluirlos entre los beneficiarios del nuevo plan, en base a parámetros objetivos y análogos a los del Ministerio de Producción.

Sebastián M. Domínguez, de SDC Asesores Tributarios. señala esta decisión como uno de los aspectos positivos de la resolución.

"Se crea una nueva caracterización de contribuyentes: los contribuyentes asimilables a aquellos que registren la condición de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas inscriptos en el Registro de Empresas MiPyMEs. Esta es una modificación muy relevante que se viene solicitando a la AFIP desde hace varios años", señaló a este medio.

Y añadió: "Hay muchas pymes que, por los problemas financieros y económicos, no han podido cumplir con algunas de sus obligaciones, y, en consecuencia, no se han podido inscribir en el registro. Al no cumplir con esa exigencia, la AFIP las categorizaba como 'resto de contribuyentes' junto a las empresas grandes, perdiendo los beneficios que más necesitaban".

Para la categorización, el organismo analizará las ventas declaradas en el IVA y siempre que hayan presentado las DDJJ del último año calendario, y si no se supera el tope de ventas para la categorización como Mediana Empresa Tramo II de la Resolución (SEPYME) 220/2019, se considerará al contribuyente como asimilable a MiPyME.

No quedan alcanzados por el beneficio, en cambio, la deuda por DDJJ del Impuesto a las Ganancias y sobre Bienes Personales.

Al respecto, Domínguez señala: "Esto implica que las personas humanas y sucesiones indivisas no podrán incluir la deuda por Ganancias y Bienes Personales del Período Fiscal 2018 cuyo pago venció en Junio 2019. Respecto a las personas jurídicas, podrán incluir las deudas por Ganancias correspondientes a los ejercicios cerrados hasta el 30/11/2018, no así para los ejercicios cerrados al 31/12/2018".

La exención forma parte del "paquete de medidas" que Mauricio Macri anunció el miércoles pasado para llevar alivio a PyMES y a 17 millones de trabajadores, tras la escalada del dólar luego de las elecciones PASO en las que el gobierno sufrió una abrumadora derrota a manos del Frente de Todos.

Embargos

Otro aspecto importante de la resolución es que autónomos, monotributistas, MiPyMEs y asimilables que tuvieron fondos embargados, podrán disponer de ellos si incluyen la deuda que dio origen a esos embargos en el plan de pagos.

Asimismo, la norma suspende los embargos por 90 días corridos hasta el 12/11/2019 (el plazo se cuenta desde el 14 de Agosto de 2019) para las MiPyMEs inscriptas en el Registro de Empresas MiPyMEs y las asimilables.

Requisitos y adhesión

Según la resolución, para acogerse a los planes de facilidades de pago el contribuyente deberá:

Poseer domicilio fiscal electrónico constituido conforme a lo previsto en la Resolución General N° 4280. En caso de haberlo constituido y si no se hubieran declarado una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular, se deberán informar estos requisitos.

Declarar en el servicio “Declaración de CBU”, la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se debitarán los importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas.

Para la adhesión se deberá: