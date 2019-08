En Todos enfrían puja con Bolsonaro y niegan que exista acuerdo con la UE

Mientras pasan los días y Alberto Fernández se asume cada vez más como el futuro presidente, su equipo de consejeros en política exterior reafirma su revisión de la estrategia de "inserción inteligente al mundo" elaborada por el macrismo y apunta los dardos sobre el acuerdo de asociación estratégica anunciado por el presidente Mauricio Macri en junio, entonces a cargo del Mercosur, con la Unión Europea con vistas a crear un mercado de casi 800 millones de consumidores con intercambios beneficiados por la caída de aranceles.

El ex canciller Jorge Taiana fue taxativo al desprestigiar el "acuerdo en principio" alcanzado el pasado 28 de junio en Bruselas por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, y su par de Trabajo y Producción, Dante Sica, y celebrado con bombos y platillos en la Cumbre del G20 en Japón.

"Esto no es un acuerdo; nunca vimos a nadie firmar un solo documento. Quisieron dar una señal y mostrar el avance político, sobre todo del lado argentino, pero hay muchos puntos que no están estrictamente precisados y se mantienen en corchetes o sin una versión definitiva", declaró Taiana durante un coloquio promovido por la fundación Perseu Abramo, del Partido de los Trabajadores (PT), en el que también participó el ex canciller y ministro de Defensa brasileño, Celso Amorim.

Taiana reiteró que "la idea de un acuerdo con la UE es bueno si acaso eso equilibra nuestras relaciones, pero debe ser equilibrado y dar un trato preferencial a los países menos desarrollados". El parlamentario del Mercosur también evaluó que la unión aduanera compartida por la Argentina, Brasil, Paraguay y el Uruguay "cede mucho y obtiene poco".

Los puntos de vista enfrentados del candidato presidencial Alberto Fernández y el actual mandatario del Brasil, Jaír Bolsonaro, entre ellos las visiones sobre la integración desde el Mercosur, provocaron roces apenas consolidados los resultados del escrutinio provisorio de las PASO. Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, amenazaron con romper el bloque económico si el próximo gobierno intenta "cerrar la economía", y no titubearon en lanzar una escalada verbal.

Fernández, asesorado y también ya con la cabeza en frío, se comprometió a ignorar los epítetos del brasileño y no entrar en la espiral de violencia que le propone su eventual contraparte, a la que podría ver en diciembre para la tradicional ceremonia de traspaso de la presidencia rotativa del Mercosur, en Brasilia.