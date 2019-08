Crecen exportaciones por noveno mes

De acuerdo al Monitor de las Exportaciones, herramienta que elabora la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, las exportaciones de junio alcanzaron los u$s 5200 millones y en el primer semestre del año sumaron u$s 30.750 millones, gracias al crecimiento de lo exportado que aumentaron 13,5% y 10%, respectivamente. Así, y a pesar de la caída de precios en todos los complejos exportadores, las ventas argentinas al mundo crecieron 2%.

En junio, las cantidades exportadas de combustible y energía crecieron 58,5% impulsadas por la venta de aceites crudos de petróleo a las Bahamas, los Estados Unidos y Emiratos Árabes, mientras que la suba en las exportaciones de maíz en grano, trigo y tabaco impulsaron el aumento de los envíos de productos primarios. Gracias a las mayores compras de Brasil, los envíos de utilitarios subieron 15% a pesar de la baja en el rubro manufacturas industriales.

Aún en un marco de precios desfavorable, las ventas de grasas y aceites aumentaron un 66% en el año en niveles similares a los récords de 2017 y 2015 y, junto con los mayores envíos de carne, que tocaron un máximo en dólares, impulsaron el rubro manufacturas agropecuarias.

Además, crecieron las ventas de productos primarios por los mayores envíos de cereales un 37%, y cerraron el semestre con un récord desde 2013.

Durante el mes de junio, como datos destacados, las exportaciones de maíz en grano subieron 39% (u$s 131 millones) por mayores compras de Vietnam, Corea y Perú. Se duplicaron las exportaciones de carne bovina deshuesada congelada (u$s 85 millones) por mayores compras de China y las de carne aviar crecieron 65% (u$s 15 millones). Los envíos de minerales de plata se duplicaron (u$s 13 millones) por mayores ventas a Bélgica y Corea. Las ventas de aceite de soja subieron 84% (u$s 166 millones) y las de aceite de girasol aumentaron 30% (u$s 15 millones). Las exportaciones de oro crecieron 4,5% (u$s 8 millones) mientras que las manufacturas de piedra, yeso y vidrio lo hicieron al 56% (u$s 5 millones). La venta externa de automóviles cayó 50% (u$s 97 millones) por menores envíos a Brasil. Los envíos de fueloil se cuadruplicaron (u$s 14 millones) y los de de gas licuado de petróleo se triplicaron (u$s 4 millones).