Por la volatilidad del dólar, se frena el mercado de financiamiento Pyme

Luego del pasado lunes post Elecciones PASO para el mercado local, el financiamiento pyme sintió el impacto con un menor volumen de cheques de pago diferidos avalados, y con un salto de la tasa de interés de 45% a 60%. El volumen de cheques operado semanal se desplomó a casi la mitad respecto de su promedio. La tasa, comenzó la semana entorno al 45%, finalizando el viernes con operaciones concertadas al 61%.

Semanas complicadas para el mercado local y como era de esperarse el financiamiento pymes también acusó el golpe. El pasado lunes, las pymes solo pudieron descontar cheques avalados en la bolsa sólo la suma de $97 millones, cuando el promedio diario de los últimos meses era de más de $300 millones.

Cristian Villarroel, especialista de mercados de capitales de Mills Capital sostuvo que la semana pasada terminó con $740 millones negociados, cuando en semanas previas el monto ascendía en promedio a $1.500 millones, cerca de la mitad de su promedio. La tasa, comenzó la semana entorno al 45% y finalizó el viernes con operaciones concertadas al 61%.

“Los cheques sin negociar durante la semana, los “desiertos”, es decir aquellos que las pymes no pudieron descontar para financiarse, fueron por más $2.083 millones. No obstante, la primera quincena de agosto cerró con poco más de $2.511 millones de cheques descontados, en tanto que los cheques no negociados ascendieron a más de $4.300 en el mismo periodo. De esta manera, la caída en el volumen descontado registró un 21% menos que la primera quincena del pasado mes de julio”, afirmó Villarroel.

El mismo panorama lo detalla Fernando Luciani, CEO del Mercado Argentino de Valores (MAV) quien considera que el segmento de financiamiento Pyme en el mercado de capitales está sufriendo la volatilidad de la economía de los últimos días, pero que, a medida que se reestablezca la calma, el mercado de cheques y créditos a las empresas en el sistema bursátil debería equilibrarse

“El tema financiamiento Pyme esta hoy en día muy complejo, en línea con los parámetros de la economía en general, evidenciando una fuerte suba de la tasa de interés de cheques de pago diferido. Aun así, el mayor problema es la iliquidez en el mercado ya que distintos inversores institucionales se han ido corriendo de las plazas de negociación y quedan hoy muy pocos como compradores Pymes”, dijo Luciani.

Tanto el CEO del Mav como el resto de los participantes confirman que es el Fondep quien está sosteniendo la demanda de instrumentos de financiamiento Pyme

Gonzalo Vallejos, Managing Partner de Criteria coincide con los analistas al resaltar el rol del Fondep. “Aun cuando las tasas para cheques avalados se incrementaron del 45% antes de las elecciones al 61% actual, la presencia de Fondep tanto en el mercado avalado como cadena de valor, está siendo fundamental para que las pymes puedan contar con financiamiento en este contexto”, explico el Managing Partner de Criteria

Por otro lado, Vallejos hizo referencia al volumen operado al remarcar que, tras las Paso, el volumen negociado de cheques avalados durante los cuatro primeros días de la semana fue 45% menor al del mismo período de la semana anterior.

“Esto genera un impacto significativo en el mercado de financiamiento pyme, que cuenta con la negociación de cheques en el mercado de capitales como una herramienta fundamental para su financiamiento. En el caso de los cheques directos de cadena de valor, la baja de volumen negociado alcanzó el 38%”, comentó Vallejos.

Por su parte, Maximiliano Gilardoni, Gerente Empresas de Balanz agrega que tras el salto del dólar y de la mayor incertidumbre en el mercado, las negociaciones de cheques son más selectivas.

“Hay pocas negociaciones en el mercado. Los bancos cancelaron los descuentos de cheques y las tasas se dispararon poco volumen. Con la suba del dólar y la suba de la tasa que subió 10 puntos, está muy difícil descontar cheques . De esta manera, las negociaciones terminan siendo muy selectivas”, dijo el gerente de empresas de Balanz.