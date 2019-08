El Tesoro pagó u$s 2600 millones de un repo con bancos que engrosaba las reservas

El Tesoro pagó hoy u$s 2615 millones para cancelar un "repo" acordado con bancos internacionales para engrosar las reservas.

La operación, que hará caer el nivel de tenencias internacionales del Banco Central (BCRA) debió ser cerrada por la abrupta caída en el valor de los bonos soberanos argentinos en el mercado, que funcionaban como ganrantía del préstamo.

Fuentes allegadas a la operación dijeron a El Cronista que el Estado redujo hoy su deuda pública en moneda extranjera por un monto total de u$s 12.810 millones luego de realizar pagos por un total de u$s 2615 millones en el marco de "contratos de recompra" con varias entidades financieras.

Los contratos de recompra, o "repos", fueron contraidos con bancos internacionales para aumentar el nivel de reservas internacionales del BCRA. Se trata de operaciones en las que el Tesoro emite bonos bajo el compromiso de recomprarlos una vez terminado el acuerdo. Esos papeles son tomados como garantía por los prestamistas durante el tiempo que dure la operación.

La cancelación del repo responde a que los bonos argentinos perdieron mucho valor durante el derrumbe financiero de la semana pasada.

Mediante estas operaciones se cancelan Bonar 2024 por u$s 5948 millones, Bonar 2025 por u$s 4019 millones y Bonar 2037 por u$s 2842 millones de capital, detallaron fuentes.

En la última semana esos papeles sufrieron caídas importantes. El Bonar 2024 cae 36,46% desde las PASO, el Bonar 2025 pierde 32,56% en el mismo período y el Bonar 2027 baja 40,19%.

La caída en el valor de los títulos argentinos hizo que esos papeles no alcanzaran a cubrir la garantía de los repo, por lo que el Tesoro se encontraba ante la opción de emitir más bonos a una tasa altísima o hacer pagos en efectivo para terminar la operación.

No es la primera vez que los golpes a los títulos soberanos argentinos fuerza al Tesoro a pagar repos, a principios de este año ya se habían visto caídas importantes de las reservas por ese motivo.