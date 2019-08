La City se quedó con ganas de anuncios, pero rescató señales de calma de Lacunza y Sandleris

En general los especialistas tomaron bien tanto las declaraciones del flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, como las del presidente del Banco Central (BCRA), aunque ninguno de los dos funcionarios anunciaron medidas concretas. Lo que se celebró, según explicaron, fue la demostración de que el Gobierno actual, siendo Mauricio Macri aún el presidente hasta fin de año, tiene el control y tratará de garantizar la estabilidad de la economía, a pesar de la incertidumbre que genera la posible llegada de una nueva administración al poder.

Pablo Castagna, director de Wealth Management de Balanz, sostuvo que el discurso de Lacunza fue "muy sensato y claro", y que "transmitió tranquilidad al abrir el dialogo con los referentes opositores y dar certezas de que van a tratar de controlar el tipo de cambio, que es la principal variable que afecta el día a día de los argentinos".

En cuanto a Sandleris indicó que "ratificó el rumbo", ya que no cree que en estos momentos de proceso electoral "haya condiciones de andar cambiando 180 grados" las políticas. "La certeza de que el Banco Central va a estabilizar al dólar en $ 60, ese fue le mensaje que nos llevamos, que en esos valores usará las herramientas que tengan que utilizar", opinó.

El flamante ministro de Hacienda Hernan Lacunza en conferencia de prensa. REUTERS/Agustin Marcarian

El director de Econviews Miguel Zielonka resaltó que Lacunza apuntó a "mantener en carrera las metas fiscales, cuando todo el mundo estaba diciendo que era un abandono de hecho", y que la visita del FMI será en los próximos días. Subrayó que "ambos datos son positivos".

Además, Zielonka sostuvo que "Lacunza puede funcionar como puente con la oposición" y que esto "resultaría mejor que la charla entre Alberto Fernández y Mauricio Macri".

Para Martín Vauthier, economista de EcoGo, si bien no hubo anuncios de medidas como se esperaba ayer a la noche, la clave fue la muestra de mando del Gobierno: "Me parece que el objetivo, más que nada, fue tratar de dar una señal de que tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central estaban siguiendo la situación. Creo que lo que está priceado en el mercado es que no quedaba claro quién tomaban las decisiones; un tema de confianza".

Guido Sandleris, presidente del BCRA

En tanto, desde Delphos Investment señalaron que "se realizaron las dos conferencias de prensa sin que se hayan concretados anuncios relevantes" por lo que indicaron que solamente podían resaltar la intención del Gobierno de recuperar la normal relación con el FMI para no afectar los desembolsos futuros.

Asimismo, en un informe a sus clientes describieron que el Gobierno "buscará sostener la cotización del dólar en un rango entre $ 55 y $ 60 apelando al clásico instrumental del BCRA, que son las ventas de dólares controladas, absorción de pesos y regulaciones específicas para contender la demanda de dólares", pero advirtieron que "no se dieron detalles de la capacidad de acción del BCRA" y que "fueron pocas las precisiones".

A este tema se refirió Juan Manuel Pazos, de TPCG Valores: "Esperaba más. Coincido que el tipo de cambio real está alto desde un punto de fundamentos, pero no desde un punto de vista del deterioro de expectativas y del régimen que el mercado está priceando post diciembre. Creo que, en el fondo, saben que no tienen la espalda para intervenir masivamente y están intentando amenazar. El problema es que están cantándole al mercado falta envido con menos de 30".