Compensan a las petroleras por el salto del dólar de 2018

En pleno shock cambiario tras las elecciones PASO, el Gobierno oficializó la compensación a las petroleras por el costo de la devaluación del año pasado, que no había sido trasladado a las tarifas de gas para los hogares y comercios.

Por medio de la resolución 466/2019, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) fijó los criterios para que el Estado nacional liquide en 30 cuotas las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA).

Como la fijación de tarifas de gas es semestral (en abril y octubre de cada año) y la devaluación de 2018 tuvo episodios fuertes a fines de abril y a fines de agosto, en medio de un período en el que se había calculado en $ 20,55 el tipo de cambio promedio, las distribuidoras de gas acumularon con las productoras una deuda cercana a los $ 21.000 millones.

En ese entonces, el ex secretario de Energía, Javier Iguacel, decidió primero trasladar el costo de la devaluación a los usuarios y, luego, pelea mediante con el ahora ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el Estado asumió la mitad del costo, en torno a los u$s 350 millones.

Para las tarifas que se fijaron el 1 de abril pasado, las petroleras habían contratado un seguro de cambio, previendo que el dólar se estacionaría en los $ 41. Esta nueva devaluación está cubierta por ese seguro.