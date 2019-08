El mercado local perdió u$s 40.000 millones en una semana

Todavía se viven los efectos del lunes más negro que los mercados argentinos pudieron tener. Y aunque es temprano para hacer recuento de daños ya que por los movimientos de este lunes se estima que la sangría continuará en las próximas jornadas, se puede hacer una estimación parcial de las pérdidas que generó el desplome de los activos locales tras las PASO.

En la primera semana luego de que se conociera el triunfo del binomio Fernández- Fernández en las primarias terminó con una sangría de casi u$s 40.000 millones, si se calcula la pérdida de valor que tuvieron las empresas locales por el feroz sell-off de sus acciones y la baja de valor de los títulos públicos, que los llevó al precio implícito de un nuevo default.

Hasta el viernes pasado, el índice S&P Merval había perdido en 5 días 43,6% medido en dólares. "Incorporando el derrotero del martes, en las primeras dos ruedas de la semana, la renta variable perdió más de u$s 23.000 millones de acuerdo al Bloomberg Argentina Exchange Market Cap", explicó Nery Persicini, de GMA Capital. "En términos de nivel, el S&P Merval cotiza en torno a los u$s 500, un valor similar al que tenía en 2009 y 2012 cuando el kirchnerismo era gobierno", añadió.

El "castigo" del mercado a las acciones argentinas por la incertidumbre política representó una salida de casi u$s 14.000 del valor de esas compañías. "Para tener idea de lo que significó la brutal destrucción de riqueza de esta semana para las cotizantes, hay que tener presente que al viernes previo a las PASO, la capitalización bursátil de todas las empresas del índice S&P Merval, que son las más relevantes del mercado, estaba en niveles de u$s 35.500 millones. Ya en términos de dólares había bajado sustancialmente desde el máximo que había alcanzado en 2018", detalló Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones.

Mirá también El real brasileño lideró las pérdidas de monedas emergentes El peso argentino no operó en un día de rojos para sus pares. El real fue el que más cayó en el día, con un 1,68% de baja. Hoy el Banco Central hará anuncios antes de la apertura del mercado. Por MATÍAS BARBERÍA

"Al viernes pasado, haciendo un cálculo al cierre estamos en una capitalización bursatil de de u$s 21.100 millones. Esto es una caída de 41% en la capitalización bursátil que perdieron las compañias del S&P Merval", dijo el analista.

Más allá de la contundencia de estos números, Martínez Burzaco explicó que este socavamiento del valor de las compañías locales no sólo afecta al humor de los mercados, sino que se extiende mucho más allá del ámbito bursátil. "Esta destrucción de valor tiene una fuerte implicancia, no sólo para el inversor particular, sino para los institucionales que tenían acciones argentinas en su patrimonio, como las compañías de seguros, los bancos y eventualmente otras grandes empresas que invertían a partir de Fondos Comunes de Inversión. Otro dato que no es menor, es la participación que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, al que se le destruyó el valor de su patrimonio, no sólo por el impacto de acciones, sino por la caída del valor de los títulos públicos, que representan el 55% de la cartera", remarcó.

Respecto a los bonos, Persichini calculó que la pérdida de valor representó casi u$s 24.000 millones en los últimos cinco días hábiles, sin contar la baja de casi 3% de ayer.

A su vez, por este desplome generalizado se calcula que hasta el 16 de agosto se había retirado $ 103.000 de la industria de Fondos Comunes local.