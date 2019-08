El millonario método de Pep Guardiola

"Volveré a Barcelona tarde o temprano, pero al Barça, y como presidente, olvidaros. Uno, para ser presidente, ha de estar preparado y tener conocimientos de muchas cosas y yo no los tengo. Yo intento ser buen entrenador, que mal no me ha ido en la última década, pero presidente no. Volveré a vivir en Barcelona tarde o temprano; es lo único que puedo garantizar", aseguró el DT Pep Guardiola tras ser consultado sobre su posible candidatura a presidir el club catalán.

El entrenador español, nació hace 48 años en Santpedor, un pequeño pueblo del centro de Cataluña, donde no había coches y las calles estaban llenas de barro. “Jugábamos a todas horas, como todos los niños que nacen en los pueblos”, reconoció Pep.

Hoy posee un impresionante historial y es valorado como el mejor entrenador del mundo por el universo del fútbol: dirigentes, técnicos, jugadores, periodistas. Acumula 28 títulos de su paso por tres clubes: Barcelona, Bayer Munich y el Manchester City. Según Daily Mirror, Guardiola puede considerarse como el DT mejor pago del mundo, tras haber renovado contrato con el City hasta el año 2021, a razón de 22,9 millones de euros por temporada.

El escocés Sir Alex Ferguson, quien durante 27 años fuera manager y DT del Manchester United, opinó sobre Pep: “Ha llevado determinadas áreas a otro nivel, como la presión para recuperar el balón, el estilo disciplinado y la ética de trabajo se han convertido en un sello distintivo de su liderazgo”. En su paso por el Barcelona conquistó 14 títulos (nacionales e internacionales) entre 2008 y 2012, con el inestimable aporte de Leo Messi y de otros talentosos jugadores formados en La Masía (Xavi, Busquets, Fábregas, Puyol, Piqué e Iniesta).

Inspirado en el “fútbol total” pregonado por el astro holandés Johan Cruyff, Guardiola hace un culto de la tenencia de la pelota: “Yo soy muy egoísta, el balón lo quiero para mí, y si el contrario lo tiene, se lo voy a quitar. Que sepa que se lo voy a quitar, y que voy por él”, afirma. Cruyff solía decir que el fútbol era un deporte para la gente: “Quiero que mi equipo juegue bien aunque solo sea porque tengo que ver todos los partidos y no quiero aburrirme”. Para muchos estudiosos, el “método Guardiola” tiene sus raíces en el fútbol holandés de los años 70 y en la selección de Hungría de los 50, equipos caracterizados por ser muy ofensivos.

Los inicios fueron duros pero Pep siempre confió en las bondades de su idea base. Cuenta el biógrafo Guillem Balagué que en el inicio de la Liga española 2008-2009, el Barcelona debió enfrentar al recién ascendido Numancia. El once inicial de ese día fueron: Víctor Valdés, Dani Alves, Puyol, Márquez, Abidal, Yaya Touré, Xavi, Iniesta, Messi, Henry y Eto´o. En ese partido y a pese al gran dominio de los catalanes, en el pequeño estadio Los Pajaritos se vivió un milagro deportivo: un error defensivo permitió que el defensor Mario del Numancia convirtiera en soledad el único gol del partido. Así, un modesto club con un presupuesto anual de 14,4 millones de euros, había batido al equipo catalán, repleto de futbolistas consagrados y con un presupuesto acorde de 380 millones.

Entonces fue Guardiola quien tomó la iniciativa ante sus frustrados jugadores y los ayudó a aceptar ese mal resultado, identificando los errores cometidos. A ese partido, le siguió otra frustración, 1 a 1 con el Racing en el Camp Nou. Pep no podía obtener buenos resultados pero veía una mejoría y le insistía a sus dirigidos: “No debemos perder de vista nuestra idea. Las derrotas, los errores, te ayudan a madurar. Es lo que te mantiene alerta. Cuando ganas, piensas: “Genial, hemos ganado”, y seguramente hemos hecho algo mal, pero te relajas. Ganar sólo es útil para dormir bien toda la noche”.

Siguiendo las enseñanzas de Cruyff, Guardiola perfeccionó el diseño de equipo que consiste en pasar la pelota y tenerla constantemente, valiéndose siempre de un jugador libre para hacerse del balón. De esta forma se genera la supremacía numérica en la zona donde se generan las jugadas: el medio campo. Esta dinámica facilita que el conjunto predomine por sobre lo individual pero a la vez, se nutre del esforzado y orquestado aporte de cada uno. La historia posterior plagada de éxitos es conocida por todos.

En tanto, para Andrés Oppenheimer, el gran mérito de Pep no fue el haber inventado una nueva manera de jugar al fútbol, sino “el hecho de que innovó mientras estaba ganando”. Y agrega: “Su gran mérito es haber perfeccionado el arte de la innovación incremental, construyendo sobre lo que había heredado, y de innovar todas las semanas, después de haber ganado su último partido, sorprendiendo constantemente a sus rivales”. Y cita como ejemplo sobre el peligro de no innovar a la debacle sufrida por la empresa Kodak, que al declararse en bancarrota en 2012 contaba con 140 mil empleados y una marca de gran prestigio mundial. En ese mismo año Instagram, con apenas 13 empleados había concentrado el mercado de la fotografía digital y era comprada por Facebook en u$s 1.000 millones.

Para alimentar una auténtica filosofía de juego, el valor diferencial está en saber cambiar aún cuando se está ganando. Desde esta visión superadora según la regla que el distinguido pensador y escritor Oppenheimer ha bautizado como “Crear o morir”, es posible extraer un modelo de acción que trascienda al propio fútbol, (considerado como uno de los motores de la industria del entretenimiento a nivel mundial). Deberíamos tratar de multiplicar en otras áreas el virtuosismo capaz de potenciar las habilidades individuales pero siempre dentro de un contexto táctico y estratégico donde la idea central sea armar un verdadero equipo. Si todos hacen bien su trabajo (o mejor cada día) es mucho más probable que todos se luzcan y así podrían lograrse mejores resultados. Con ello las cotizaciones de cada actor/jugador tenderán siempre a la alza.

Es de esperar que este esquema de pensamiento pueda expandirse hacia otros sectores de la sociedad como una fórmula que propenda al éxito colectivo y perdurable. Ello representa en estos tiempos una utopía por cumplirse para miles de millones de habitantes del planeta.

Enarbolando el paradigma de Guardiola quizás puedan también elevarse los estándares de calidad de vida de los ciudadanos previa conversión a buenas personas. El mejor contrato social sería aquél que pueda orientarnos a lograr una mayor eficiencia del conjunto, sin perder de vista la esencia de los valores que están en juego aún cuando –como en el deporte- no podamos ganar.

De ese modo, resultó que Pep sin saberlo, ya era millonario antes de empezar su promisoria carrera como entrenador.