Alberto F. ya organiza la nueva campaña: viaja a Mendoza

-¿Se hace campaña habiendo ganado por 15% las PASO nacionales?

- No hay que dejarse estar, es lo más importante en este momento. Además, hay barrios donde podemos crecer para octubre.

La respuesta no fue del presidenciable Alberto Fernández, ni tampoco del aspirante a gobernador Axel kicillof: evitó el triunfalismo el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quien en su distrito aventajó a Juntos por el Cambio (que llevaba al ex PAMI Carlos Regazzoni) no por 15, ni 20, sino por 35 puntos.

El alcalde del Conurbano fue uno de los incontables dirigentes del Frente de Todos que desfilaron por las oficinas del albertismo en México al 300 la semana pasada. Se cruzaron intendentes, gobernadores (como el electo santafesino Omar Perotti y el sanjuanino Sergio Uñac), con empresarios (cuya mayoría aportó al oficialismo) y periodistas. El besamanos de un presidente aún no electo.

Alberto F. recibió a los dirigentes de Todos para trazar un mapa de los resultados micro-electorales, para focalizar la campaña de cara a su arranque previsto, por el cronograma, para el 7 de septiembre. El objetivo: que la ola celeste y blanca alcance en las generales a los distritos que en 2015 fueron bañados por la ola amarilla.

Durante los primeros días post-elección, algo parecido hizo, por su parte, Kicillof. Ambos recibieron, por caso, a Fernanda Raverta, la aspirante a intendenta de Mar del Plata. En el Frente confían que podrían dar el batacazo en la ciudad balnearia.

Planificando junto a @Kicillofok un mejor futuro para todos y todas.

Uno en el que cada vecino y vecina sea escuchado y atendido.

Uno en donde la esperanza se convierta en certezas.

Vamos a construir un #FuturoConTodos #EsperanzaEnMovimiento pic.twitter.com/8SRAPk6Cnf — Fernanda Raverta (@FerRaverta) August 14, 2019

En "La Feliz", la primaria de Juntos por el Cambio ganó en sumatoria (imponiéndose un Guillermo Montenegro, algo que sorprendió a propios y ajenos) pero la candidata K quedó apenas debajo por 28 mil votos. Es una de las apuestas locales para el 27O en la provincia junto a Bahía Blanca, con un oficialista Héctor Gay que quedó arriba apenas por 4.421 votos. Por algo, fue uno de los intendentes cambiemitas en salir a dar por finalizada la pelea por la gobernación.

Con la interna del todismo en manos del escrutinio definitivo, La Plata es también la otra gran apuesta. Y fuera del efecto Kici-love bonaerense, en el equipo de Alberto apuntan también a Neuquén y Bariloche.

"La campaña la vamos a concentrar donde sabemos que podemos crecer", adelantaron desde las oficinas de México. La provincia de Córdoba será otra cita obligada (antes de las PASO el presidenciable la visitó cuatro veces), en medio de recientes rumores de un próximo acuerdo AF-Juan Schiaretti, negados ayer desde la gobernación mediterránea.

Sin embargo, sin tomarse días de descanso afuera, el primer destino de pre-campaña será Mendoza este mismo jueves. Sucede que el 29 de septiembre, antes de las generales nacionales, se jugará allí al sucesor del gobernador Alfredo Cornejo, con el todismo impulsando a la actual senadora Anabel Fernández Sagasti, que buscará aprovechar la ola fernandística.

Mientras para el miércoles, el PJ boanerense de Fernando Gray está organizando un encuentro, al día siguiente, Kicillof está planeando retomar sus recorridas; mientras, como contó el diario Perfil, busca nueva casa bonaerense en Vicente López, tierra de Jorge Macri.