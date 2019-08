Oficialismo y oposición destacan el diálogo y conocimiento técnico de Lacunza

Dirigentes del oficialismo, la oposición y sector privado coincidieron en destacar el perfil dialoguista y altamente técnico de Hernán Lacunza, quien deja la cartera económica bonaerense para ocupar el Ministerio de Hacienda, convocado por el presidente Mauricio Macri luego de la renuncia de Nicolás Dujovne.



Economista de la UBA y ex gerente general del Banco Ciudad y del Banco Central, la experiencia de Lacunza fue destacada por el presidente Mauricio Macri, quien aseguró que se trata de "la persona indicada para esta nueva etapa".



"Convoqué a Hernán Lacunza para dirigir el Ministerio de Hacienda. Hasta hoy se desempeñaba como ministro en la provincia de Buenos Aires, donde hizo un gran trabajo. Su capacidad y trayectoria son reconocidas ampliamente", subrayó Macri a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. También tuvo palabras de agradecimiento para Dujovne por "poner su compromiso, capacidad y honestidad al servicio de la transformación de nuestro querido país".



"Tengo la mejor de las opiniones de Lacunza, no sólo por sus condiciones profesionales y conocimientos, sino por sus dotes personales", dijo hoy a Télam el diputado del PRO e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli.



Según Tonelli, el designado ministro "es un hombre de mucho diálogo y un profesional altamente capacitado" que, además, cuenta con "enorme experiencia luego de conducir durante cuatro años el segundo Ministerio de Economía más importante de la nación".



"Es un excelente candidato para el Ministerio de Economía donde, evidentemente, hace falta un cierto cambio de actitud y el ministro anterior no se encontró en condiciones de hacerlo", aseveró Tonelli.

Qué dijo el mercado sobre la salida de Dujovne y el desembarco de Lacunza El ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, renunció a su cargo y se transformo en el primer funcionario en dejar el Gobierno tras la crisis que desató la fuerte derrota del oficialismo en las elecciones PASO, que parecen dificultar una victoria de Mauricio Macri en octubre.



Dentro del propio gabinete bonaerense, el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, calificó la designación como una "buena decisión" del Presidente ya que "hubo un mensaje muy directo hacia nuestro gobierno en las urnas".



"Considerará que (Lacunza) puede torcer este rumbo con otras medidas. Es una buena decisión la que tomó el Presidente", afirmó Sarquís esta mañana en una entrevista con CNN radio.



Por su parte, el ex ministro de Educación y actual senador por el PRO Esteban Bullrich valoró hoy el "compromiso y profesionalismo" de Lacunza en su paso por la administración de la cartera bonaerense de Economía y aseguró que "además de ser un gran técnico y economista es una excelente persona".



Desde la oposición, el candidato a presidente por Unite, José Luis Espert, le deseó "lo mejor" al nuevo ministro a través de un mensaje de Twitter en el que, también, aseguró que se trata de un "buen profesional y mejor persona".

Sale Dujovne, entra Lacunza: las duras reacciones de economistas y políticos tras el anuncio El hasta hoy ministro de Hacienda,Nicolás Dujovne, sorprendió con su renuncia el sábado por la noche. Su reemplazo, el ministro de Economía de Maria Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, también levantó las cejas.



En la misma línea se expresaron Martín Redrado y Guillermo Nielsen, economistas asesores del candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, además de ex funcionarios nacionales durante el gobierno de Néstor Kirchner.



"Lamento profundamente que Hernán Lacunza se vaya a hacer cargo de este desastre. Un profesional de su trayectoria y de su integridad merecería hacerse cargo en una situación más normal", dijo Nielsen, mientras que Redrado aseguró que es "un gran economista y gran persona" a quien le desea "lo mejor".



Por su parte, el economista ortodoxo e histórico rector de la Universidad de Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (Ucema), Carlos Rodríguez, dijo que Lacunza es "un patriota" al tomar el mando de la cartera de Hacienda en el actual escenario.



Sin embargo, la diputada de Unidad Ciudadana Fernanda Vallejos cuestionó la gestión que el nuevo funcionario nacional hizo en la provincia de Buenos Aires: "Lacunza deja una provincia gravemente endeudada, con una estructura productiva quebrada, una economía en caída libre y un desempleo que supera al del nivel nacional".