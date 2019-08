Bolsonaro volvió a apuntarle a Fernández: "No creo que quiera seguir una línea de libertad y democracia"

El presidente Jair Bolsonaro ratificó hoy que Brasil podría abandonar el Mercosur si surgen problemas con Argentina, en caso de una victoria del candidato del Frente de Todos Alberto Fernandez en las elecciones generales de octubre.

"No creo que quiera seguir una línea de libertad y democracia. Si crea problemas, Brasil sale del Mercosur", fue la frase que ponunció Bolsonaro para subir un tono más sus críticas contra Alberto Fernández.

Así, el mandatario ratificó la advertencia que ya había salido de la boca de su ministro de Hacienda, Paulo Guedes, de que Brasil abandonaría el bloque si el kirchnerismo gana las elecciones en octubre y decide cerrar la economía.

En una entrevista con periodistas a la salida del Palacio Alvorada en Brasilia, Bolsonaro dijo que habla "con todos" y que Argentina no sería una excepción.

Pero también afirmó: "No creo que él (Fernández) quiera seguir esta línea de libertad y democracia. Estas personas cuando toman el poder, ya no quieren irse. Y siempre viven a expensas de los asuntos públicos".

Ayer, Fernández había salido a responder la amenaza de Brasil de romper el Mercosur: “No me gustan los bravucones ni las bravuconadas”, dijo, aunque intentó cortar la escalada de cruces con el brasileño.

"Yo no le voy a contestar más a Bolsonaro porque la unidad con Brasil es mucho más importante que Bolsonaro. Todo el mundo sabe que opinión tengo sobre él, pero me di cuenta que eso puede lastimar el vínculo entre Brasil y Argentina, y eso no puede pasar nunca", sostuvo.