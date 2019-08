Ahorrar dinero en tus mudanzas: mira las excelentes opciones

CONTENIDO ESPECIAL EXTERNO.

Hay muchas ocasiones en las que, por el motivo que desea, laboral, ruptura matrimonial, deseos de aventuras, una nueva relación… tenemos que mudarnos y, por lo tanto, enfrentarnos, tarde o temprano, al temido traslado de todos nuestros enseres y pertenencias.

Con la contratación de agencias de mudanzas, no solo nos enfrentamos a unos costes muy elevados por el servicio prestado, sino que en muchos casos los clientes no quedan satisfechos con el servicio, bien porque no se han cumplido los tiempos pactados o porque sus objetos más delicados no han sido tratados con el suficiente cuidado y han sufrido daños o se han llegado a extraviar.

Pero, afortunadamente, existen otras opciones a la hora de mudarse que te permiten ahorrar dinero y controlar todo el proceso para asegurarte de que todo llega en perfecto estado y puedas planificarte sin depender de nadie. Si quieres tener una mejor opción para ahorrar dinero cuando te mudes, te recomendados que alquiles una furgoneta en drivy.es, la web de referencia en el alquiler de coches entre particulares.

¿Por qué te recomendamos drivy.es para tus mudanzas?

Alquilar una furgoneta en drivy.es es una excelente opción para ti porque te permite conseguir un precio muy asequible para el traslado de tus pertenencias. Haciendo los cálculos y los análisis económicos pertinentes, alquilando una furgoneta para mudarnos podemos llegar a ahorrar hasta un 30 %.

En drivy.es, encontrarás un amplio catálogo de furgonetas disponibles para que puedas realizar tus mudanzas a tu medida, de la manera mas práctica, cómoda y personalizada posible. Además, todos son vehículos que se encuentran en perfecto estado de mantenimiento para garantizar tu seguridad y la de tus pertenencias, con un funcionamiento óptimo y con todas las comodidades para que no tengas ningún percance a la hora de realizar tu transporte.

Como puedes observar esta es una excelente opción cuando decidas transportar tus pertenencias de un lugar a otro, en caso que te mudes de residencia o que desees visitar un familiar por un periodo de tiempo específico.

Seguro y asistencia en carretera

El seguro es una parte clave en la filosofía de Drivy. Desde que en 2010 consiguieran un acuerdo para el seguro en el alquiler de coches entre particulares, no han dejado de incluir mejoras con las que ofrecer una mejor cobertura. Gracias al acuerdo obtenido con la compañía de seguros Allianz y el proveedor de Asistencia en Carretera RACE, Drivy nos garantiza la tranquilidad necesaria a la hora de viajar con un vehículo ante cualquier incidencia que pudiera ocurrirnos.

Consejos para ahorrar cuando viajas

A continuación, vamos a dedicar la ultima parte de este artículo a algunos detalles importantes que te harán ahorrar dinero en tus viajes.

El primer consejo va en relación a la comida. Cuando planifiques tus viajes, es una buena idea que lleves comida contigo, pues en muchas ocasiones paramos en restaurantes de carretera nos pueden sorprender con precios abusivos, y a veces con productos de escasa calidad, o incluso compramos sándwiches en alguna estación de servicio. Esto supone un gasto extra e incensario si llevamos preparados nuestros propios bocadillos y bebidas o refrescos.

Debemos ajustarnos al presupuesto del que disponemos y controlar los gastos para gestionar bien nuestro dinero y que no se nos acabe antes de tiempo, sin haber finalizado nuestra salida en todo su trayecto.

El alquiler de coche en numerosas ocasiones es muy ventajoso, sobre todo cuando los viajes son cortos y en épocas determinadas. En drivy.es, encontrarás las mejores ofertas durante todo el año.

En último lugar, cuando uses tu vehículo particular, revisa el motor, asegúrate de que lo neumáticos están en perfecto estado y no cargues en exceso en vehículo. Así ahorrarás combustible y el coche no sufrirá daños ni averías, en caso de que lo hayas alquilado a una empresa como la mencionada en este artículo, no tendrás que preocuparte lo más mínimo en este sentido.

Los neumáticos; pieza clave en el ahorro

En relación a los neumáticos y el gasto de combustible, unos neumáticos en buen estado y con la presión adecuada hace que ahorremos bastante a la hora de repostar, algo muy a tener en cuenta debido a alto precio del combustible hoy día.

Uno de los elementos más importantes para el nivel de consumo de combustible es la presión en los neumáticos, que debe ser siempre la recomendada por cada fabricante y teniendo en cuenta también el nivel de carga que llevamos, pues no es lo mismo rodar con el vehículo vacío que lleno.

Cuando los neumáticos están más vacíos de lo recomendable, aumenta la resistencia a la rodadura y, por este motivo, también el consumo. Por eso debemos realizar controles de la presión de neumáticos con regularidad, como mínimo una vez al mes y siempre antes de salir de viaje. Así conseguiremos no solo reducir el gasto en combustible, son también aumentar la seguridad del vehículo y la durabilidad de las ruedas.