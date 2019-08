Fernández se mostró mesurado y llevó algo de tranquilidad a los activos argentinos

Los activos argentinos rebotaron el jueves, tras las fuertes caídas de esta semana. Las acciones y los bonos volvieron a terreno positivo, aunque los analistas resaltaron que eso no significa que haya terminado la volatilidad.

Fundamentalmente, el mercado procesó lo que sucedió entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves. Los inversores vieron con cierto optimismo la conversación telefónica en buenos términos entre el presidente Mauricio Macri y el ganador de las PASO, Alberto Fernandez. También mejoró el ánimo la conferencia que dio Emmanuel Álvarez Agis, asesor del candidato del Frente de Todos, en la Bolsa de Comercio, donde dijo que el dólar a $ 60 estaba equilibrado y descartó el control de capitales. En la mañana del jueves, Fernández salió a convalidar esas declaraciones y se mostró mesurado con respecto al futuro de la economía, al descartar un default.

Los bonos más cortos, como el Bonar 2020 y el 2024, ganaron 25% en dólares el jueves.

En consecuencia, los títulos soberanos registraron una suba importante. "Se vio más mesura por parte de Alberto Fernández y los bonos de corto plazo, como el AO20 y el AY24, llegaron subir 25% en dólares. Los adrs, en tanto, tuvieron alzas promedio de 10%", indicó Sebastián Cisa, de Grupo SBS, que en su informe puntualizó que los bonos cortos ganaron hasta u$s 12 en su cotización, mientras que en el tramo medio y largo subieron entre u$s 4 y u$s 6. El reporte agregó: "Los bonos en pesos se comportaron de manera muy dispar, aunque con subas generalizadas de entre el 3% y el 10%".

Gustavo Neffa, de Research for Traders, coincidió en que la mejor noticia del día fue el repunte de los bonos. "Alberto Fernández dio algunas definiciones y Álvarez Agis también dio un buen discurso. Dicho por referentes de la oposición, eso tranquilizó los ánimos", sostuvo. Y añadió que también ayudó la baja del dólar a partir de la medida que tomó el Banco Central.

Como resultado de la suba de los bonos, el riesgo país que mide JP Morgan retrocedió 10,80% en el día, ya que perdió 211 unidades en el día y cerró en 1735 puntos.

El índice S&P Merval ganó 3,7% el jueves en pesos y, medido en dólares, avanzó 5,85%

Por el lado de las acciones, el índice S&P Merval ganó 3,74%, hasta 31.039,31 puntos. En dólares, el indicador avanzó 5,85% en el día, ayudado por la apreciación del peso. La mayoría de las acciones del panel principal cerró el jueves con ganancias.

El podio estuvo integrado por Mirgor (+15,25%), Ternium (+11,93%) y Grupo Supervielle (+11,57%). Entre los papeles líderes, solo YPF (-2,10%) y Grupo Financiero Galicia (-0,05%) finalizaron la jornada con pérdidas.

En Wall Street, los ADR también tuvieron una jornada positiva y varias compañías subieron más de 10%. Grupo Supervielle, con un salto de 17%, fue la más destacada en Nueva York. La siguieron los papeles de Edenor (+15,4%), Central Puerto (+13,3%), Pampa Energía (12,2%) e Irsa (+10,2%).