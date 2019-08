No importa cuánto haya avanzado el movimiento feminista, todavía falta -y mucho- para que haya igualdad entre los hombres y mujeres. No es solo en el ámbito corporativo -un repaso rápido en las boletas del cuarto oscuro de la semana pasada mostraban a una sola mujer encabezando una fórmula presidencial y a otras tres como vicepresidentas.

Pero lo que sucede en las compañías es una muestra de que con buena voluntad no alcanza. Se necesitan políticas. Entre las 180 empresas más representativas de la Argentina, apenas el 7% están dirigidas por mujeres. Y entre "Las 100 Mejores Empresas en Imagen" del país solo seis tienen número uno del sexo femenino -el listado surge de una encuesta que realiza SEL Consultores en exclusiva para APERTURA entre 270 líderes de opinión.

El problema se vuelve notorio a medida que se sube en la pirámide. En la base, aunque puede variar según la industria, las posiciones suelen estar ocupadas 50/50. La proporción se mantiene hasta los mandos medios. Después, el ascenso femenino se frena. No se necesitan grandes poderes de deducción para darse cuenta que coincide con la maternidad.

¿Por qué pasa esto si cada vez más empresas tienen políticas de "conciliación" de vida familiar y laboral? Si hay licencias de maternidad pagas que superan los tres meses previstos por ley, esquemas de vuelta al trabajo que incorporan horas de forma escalonada y trabajo flexible, ¿por qué no se ve reflejado en el crecimiento de las ejecutivas?

Es que, a pesar de lo mucho que se avanzó en la agenda de género, hay un punto en el que todos flaquean y que, a largo plazo, podría ser el eje sobre el cual trabajar para cambiar la falta de mujeres en posiciones de liderazgo: las licencias de paternidad, el verdadero unicornio del mundo corporativo. Según datos difundidos por Economía Feminita, solo el 43% de los países del mundo cuenta con una licencia por paternidad paga. En la Argentina, son solo dos días: uno después del nacimiento y otro con posterioridad a ese si así lo requiere la inscripción del nacimiento.

Esto produce dos efectos: por un lado, refuerza la configuración (asimétrica) de los roles en la crianza. Y, si la empresa elige pensar en términos netamente utilitarios, contratar a una mujer con el potencial de ser madre implica "perderla", de mínima, durante las 12 semanas de licencia. El hombre, en cambio, solo le "cuesta" dos días. Algunas compañías ya empezaron a dar licencias de paternidad extendidas (Natura, Santander y Google son algunas de las que tienen políticas más avanzadas), pero no es una solución mágica. Por ejemplo, uno de los desafíos que surgió es que muchos hombres que se convierten en padres optan por no tomársela -una elección que las mujeres, frente a la misma situación, no tienen.

Que haya licencias por paternidad iguales a las de maternidad no garantiza que las mujeres se conviertan en CEOs de un día para el otro -lamentablemente, hay muchos otros prejuicios por vencer. Pero sí podría significar que, por lo menos, haya igualdad de condiciones en la escalera al ascenso.