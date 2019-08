Qué pasa con el feriado del 17 de agosto

El 17 de agosto, se conmemora el paso a la inmortalidad de José de San Martín. Este año cae sábado y generó dudas sobre cómo se implementará. El Ministerio del Interior de la Nación trasladó el receso al día 19, un día no laborable. Esta es una decisión gubernamental destinada a fines turísticos.

El artículo 167 de la Ley de Contrato de trabajo define que en los días no laborables “el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación”. Y agrega: “En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple”. Además, el artículo contempla que “en caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador”.

A su vez, el mismo artículo establece que “los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical” y que en esos días “los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aún cuando coincidan en domingo”.

Hasta el año 2015 había feriados puentes donde los empleados no estaban obligados a trabajar. Además, los que si lo hacían percibían un día de paga por partida doble. Sin embargo, en el caso de los días no laborables, no existe un pago doble, como ocurre en los feriados, sino que el pago corresponde una jornada simple. Y siempre, la decisión depende del empleador.