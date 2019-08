Luis Caputo: "La caída del mercado es totalmente exagerada"

Luis Caputo aportó su mirada, y sorprendió al coincidir varias veces con alguien opuesto a su formación política como Alvarez Agis.

Fundamentalmente los puntos de encuentro partieron en la sobre reacción del mercado de estos días: "La caída del mercado es totalmente exagerada", dijo y remarcó. "Los mercados exageran"

Respecto al tipo de cambio, Caputo dijo: "Hay que mirar tres cosas: el nivel del tipo de cambio, estamos en el tipo de cambio real más alto de los últimos diez años. En segunda medida hay que mirar, en qué etapa de dolarización del mercado está. No es lo mismo el problema de mayo-junio del año pasado, al problema que enfrenta hoy el BCRA que es un problema de oferta. No hay una demanda fenomenal de dólares, sino que cuando nadie vende el mercado sube. Hay que tener cuidado con eso. No es serio que el BCRA deje devaluar su moneda todos los días".

Caputo explicó sus diferencias con el FMI cuando estuvo al frente del Central y dijo: "La discrecionalidad del BCRA es clave para controlar el dólar. Tiene que velar por los precios. No debería haber complicaciones con el tipo de cambio".