La industria de fondos se contrajo un 22% en dólares desde el viernes

El mal resultado de las Elecciones PASO generó un efecto de pánico entre los inversores, quienes buscaron masivamente dolarizar sus carteras. El dólar subió con fuerza, a la vez que los inversores que tenían posiciones en fondos en pesos de money market rescataron sus tenencias mayormente para dolarizarse. El total de la industria de fondos comunes de inversion vio rescates por más de $46.000 millones en un solo día.

La aplastante victoria del Frente de Todos en las Paso hizo que los inversores busquen refugio en el billete y vendan sus tenencias en bonos y acciones. Los inversores que optaron por posicionarse en fondos comunes de inversión desarmaron posiciones, rescatando sus tenencias y obligando a los fondos a vender activos dentro del portafolio para responder a los rescates. Según datos del mercado, la salida de fondos alcanza los u$s 4000 millones en dos días. Las principales afectadas por los rescates fueron las gestoras bancarias a través de los fondos de corto plazo a tasa en pesos, los "T+1" y "money market"

Los fondos de money market (t+0) fueron los que más sufrieron con rescates de $28.994 millones el lunes. El segmento de fondos comunes de inversión en peos "t+1" sufrieron salidas por cerca de $10.000 millones el lunes.

Sergio Gonzalez, analista de Criteria sostuvo que, medido en dólares la industria se contrajo u$4000 millones.

"Medido en dólares el viernes la industria administraba u$s 18.858 millones y para el martes el total era de u$s 14.839 millones de dólares. De esta manera, la industria se contrajo u$s 4000 millones de dólares, o un 22% desde el viernes. Los principales afectados por los rescates fueron las gestoras bancarias a través de los fondos t+1 y money markets ya que tanto los inversores individuales como institucionales rescataron los capitales en pesos para encarar una dolarización", explicó.

Los retornos diarios de los fondos comunes de inversión de money market arrojaron perdidas debido a que los rescates eran muy abultados y empujaba al portfolio manager a buscar liquidez en el mercado. Para ello salieron a vender bonos líquidos (Lecaps) para cobrar los pesos y devolverles el dinero a los inversores. La venta de Lecap fue masiva y el precio del fondo termino arrojando perdidas por la variación negativa del precio de Lecaps y de los demás instrumentos dentro de los fondos en pesos.

Desde una mesa de dinero de un bróker local resaltaron que ayer estuvieron todo el día desarmando posiciones de activos más líquidos como las Lecaps para fondos locales.

“Los fondos comunes de inversion se vieron empujados a desarmar posiciones para atender a los rescates. Arrancaron por los activos más líquidos que son las Lecap. Este evento lo corroboramos hoy a la mañana cuando se conoció el flujo de dinero que salió de los fondos comunes de inversión al que se rescataron cerca de $ 45.000 millones, lo que seria cerca de u$s 1000 millones a valores del dólar previo a la suba de ayer. La gente rescata fondos de money market para comprar dólares”.