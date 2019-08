Macri le envió un WhatsApp y ahora Alberto Fernández estaría dispuesto a dialogar

Luego de los anuncios económicos realizados esta mañana en Olivos, el presidente Mauricio Macri le mandó un mensaje a Alberto Fernández y ambos habrían acordado conversar en el transcurso del día de hoy.

Por WhatsApp, el Presidente le pidió a Fernández que "hablemos porque eso le hace muy bien al país". El intercambio fue confirmado a este diario por el vocero del candidato del Frente de Todos, Juan Pablo Biondi.

Según precisó Biondi, ambos quedaron en "hablar más tarde porque (Fernández) estaba dando clases en la facultad". En ese momento, el candidato se encontraba en la Facultad de Derecho de la UBA, donde es profesor.

"Hablé con algunos candidatos y voy a insistir con los que aún no pudimos hablar. Estoy disponible las 24 horas para que hablemos. Quiero reunirme con ellos, que transmitamos tranquilidad en este proceso electoral que ha comenzado", había dicho Macri en el mensaje de esta mañana, donde hizo mención a su voluntad de hablar con los candidatos que están en carrera para octubre.

De regreso en su domicilio de Puerto Madero, Fernández confirmó a los periodistas que lo aguardaban que recibió un mensaje de whatsApp de Macri, y que iba a contestar luego. "Yo encantado de hablar con el Presidente, pero lo que tiene que entender es que los resortes están en sus manos, no en las mías".

Y agregó: "Si tiene sentido, sí (se va a reunir), no sé si tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es que lo hable y que todos sientan tranquilidad, que lo que todos queremos es una Argentina tranquila".

Lo cierto es que antes de recibir el whatsapp del Presidente, el candidato del kirchnerismo había prácticamente descartado una posible reunión, pese al anuncio público de Macri de que convocará a todos los postulantes que participaron de las elecciones primarias del domingo.

"Francamente no tiene sentido que nos reunamos, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Además, no me quiero hacer partícipe de sus normas o sus decisiones. Porque si todos hacemos lo mismo y pensamos igual, qué opciones tenemos en Argentina. Yo no pienso como el Presidente. Creo que tardíamente, desesperadamente toma estas medidas, sin evaluar el costo fiscal ni las consecuencias en los mercados. Ya lo estamos viendo", sostuvo Fernández.

Asimismo, tras el anuncio de las medidas, Fernández consideró que "se nota que Macri no está convencido de lo que está haciendo".

"El Presidente intenta mover el consumo y eso no está mal, el tema es que moverlo así es muy riesgoso" afirmó el candidato de Todos en diálogo con El Destape Radio.

Luego, el candidato presidencial sostuvo que las medidas económicas anunciadas responden a "una necesidad electoral y no son por convicción", y consideró que las adopta "tardía y desesperadamente".

Sobre un posible encuentro con Macri, Fernández afirmó: "No tiene sentido que nos reunamos, porque si el Presidente espera acordar algo conmigo es muy difícil porque yo creo en otro país".

Macri "tiene que gobernar, y yo lo voy a ayudar hasta el último día, pero una reunión no tiene sentido", concluyó.