Ante un difícil octubre, el macrismo aspira a "preservar" su espacio

El Gobierno empieza a asimilar el categórico revés de las PASO y está pensando en "preservar" el espacio a futuro, ante una elección de octubre que parece casi imposible de revertir. Hoy la Casa Rosada anunciará medidas para beneficiar a la clase media, pero también decidieron mantener la identidad de Juntos por el Cambio y no apelar a un "populismo económico", según comentaron fuentes. El objetivo será llegar a octubre con una gestión ordenada y evitar los discursos encendidos del presidente Mauricio Macri, como el que hizo este lunes, al responsabilizar al kirchnerismo de la suba del dólar y el riesgo país.

Desde el oficialismo, también sostienen que es posible forzar un ballotage por el aumento de la participación de votantes en octubre. Pero, a su vez, lo consideran muy difícil. Eso sí, creen que la gobernadora María Eugenia Vidal no tiene ninguna chance de reelección. Este es otro duro revés para el propio Macri, ya que fue él quien planteó mantener las elecciones unificadas con la provincia de Buenos Aires.

Y más aún porque en Casa Rosada ya piensan en cómo preservar el espacio a largo plazo, como una contracara del kirchnerismo. De hecho, fue Macri quien este lunes recordó que es importante la elección de octubre, para elegir diputados, senadores e intendentes. A su vez, la aliada Elisa Carrió y el ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, dieron charlas a empresarios estos dos días en los que destacan que ese también es un objetivo importante. Incluso, consideran que si Juntos por el Cambio mantiene los votos de las PASO podría impedir que el Frente de Todos alcance la mayoría en Diputados, según un testigo de la reunión. Por consiguiente, el oficialismo ya está pensando en cómo seguir a futuro si se concreta el triunfo de Alberto Fernández.

Otra discusión clave se dio en las últimas horas. Un sector del oficialismo empezó a reclamar medidas sociales y económicas que favorezcan a la clase media, sea como sea. Pero ganó el ala que pidió mantener la racionalidad económica de no agravar el déficit fiscal abruptamente. "No vamos a hacer populismo. Nosotros vinimos con la bandera de la verdad y la responsabilidad, y no vamos a hacer nada que empeore más los números. Vamos a mantener nuestra identidad porque no vinimos para hacer una gestión de 4 u 8 años", comentó una fuente de la Rosada.

Este martes, quedó claro que molestó en el Gobierno el discurso de Macri en la conferencia de prensa del lunes. Allí, el Presidente mostró debilidad al transferirle la responsabilidad de la inestabilidad económica a desconfianza que genera el kirchnerismo en el mercado. Pero esa reacción también se podía interpretar como que el mercado considera que el jefe de Estado perdió el poder, tal como sostienen funcionarios en off.

El enojo con Macri se expresó el lunes por la noche en una cena, en Olivos. Allí, Vidal, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el senador Federico Pinedo, cuestionaron al Presidente por no haber transmitido un discurso más conciliador. De allí, quedó la conclusión de que Macri no debe dar discursos encendidos, de polarización. El Presidente reaparecerá con un discurso el jueves, en el gabinete ampliado, del Centro Cultural Kirchner.