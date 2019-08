En Todos dudan que Macri convoque a una reunión a Alberto Fernández

No tiene el mismo futuro del café que se prometieron Alberto Fernández y Sergio Massa en junio, la antesala de la reconciliación del líder del Frente Renovador con el kirchnerismo que desembocó el domingo en 15 puntos de diferencia arriba de Juntos por el Cambio. Con dirigentes del propio oficialismo que comenzaron a rechazar la posibilidad, desde el Frente de Todos también descuentan que existen muy pocas chances de una reunión entre Mauricio Macri y el ganador de las PASO.

En el albertismo buscan despegarse lo más posible de cualquier medida macrista ante la crisis, recalcando que aún él es Presidente, al tiempo que evitan spoilear un gabinete o cualquier otro anuncio que los ubique en un lugar que las primarias, en rigor, tampoco les dan al faltar aún las generales.

Los argentinos decidieron que no les van a quitar la esperanza ni la alegría. Vamos a abrazarnos entre todos y vamos a salir adelante. Vamos a poner a la Argentina de pie. pic.twitter.com/usFerRHcpI — Alberto Fernández (@alferdez) August 13, 2019

En el comando de campaña reiteran que "no hubo ningún llamado" de la Casa Rosada, si bien el propio mandatario afirmó, en su conferencia de prensa post-derrota electoral, haber intentado comunicarse . Lo cierto es que tampoco no lo esperan. ¿Cuál sería la finalidad de una cumbre entre un Presidente aún en ejercicio y de campaña con un candidato todavía no electo? "No lo veo viable (que se reúnan), que expliquen ellos lo que está pasando en el país que para eso gobiernan", replicaron cerca del ex jefe de Gabinete.

Aunque después moderó el tono, la primera respuesta del propio aspirante fue desestimar un llamado presidencial. Massa, ayer, apeló a su experiencia como ex opositor dialoguista: "Tengo dudas de que el Presidente lo convoque a Alberto, y te lo dice alguien que trató de dar herramientas. No hay voluntad de construir diálogo".

Muy atrás en el tiempo (psicológico, no real en una turbulenta Argentina) queda el recuerdo de los 10 puntos con que el Gobierno planteó para sentarse con los aspirantes opositores. Fue por carta en mayo. Alberto Fernández, todavía no entronizado por Cristina Kirchner, no la recibió.

Con una cita a El Padrino, fue el siempre ácido neocambiemita Jorge Yoma (hoy embajador en Perú) quien mejor resumió que si Macri convocara a Fernández "ya no será un 'Pato Rengo' (cómo llaman los gringos al presidente saliente), sino un 'Pato Parapléjico'".