Seis de cada diez padres creen que sus hijos se alimentan más sano

La alimentación, y en particular la de los niños, es una temática cuyo interés ha crecido en los últimos años. La búsqueda de una alimentación más sana y nutritiva desvela a madres y padres que, con mayor conciencia, buscan alejar a sus hijos de lo dulce y alto en grasas. Así lo describe un estudio que McDonald's realizó junto a la consultora Trendsity en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, el cual indaga sobre los hábitos de alimentación que adoptan hoy los padres y madres en América Latina.

Como punto de partida, 60% de los encuestados reconoce que sus hijos comen mejor que ellos a esa misma edad.

El estudio asegura que, en un contexto de desafíos por alcanzar una alimentación balanceada, muchos padres tienen mayor conciencia sobre la nutrición infantil: 8 de cada 10 de los encuestados reveló que en los últimos dos años incorporó un mayor consumo de agua en la alimentación de sus hijos; mientras que 7 de cada 10 lo hizo con los jugos naturales. Por otro lado, el estudio refleja una creciente preocupación por el consumo de productos con azúcar, indicando que 8 de cada 10 padres y madres declararon haber reducido alimentos o bebidas con azúcar.

Haciendo referencia a las comidas fuera del hogar, el estudio destaca que existe un mayor permiso para las concesiones por parte del 60% de padres y madres, aunque dentro de un abanico de opciones que se perciban adecuadas para su nutrición.

Salud y corazón

Desde la Fundación Cardiológica Argentina, en tanto, alertan sobre la obesidad infantil como problema de salud pública mundial, al que consideran como "multicausal" y del que Argentina no está exenta. El doctor Jorge Tartaglione, presidente de la entidad, destacó que "uno de cada diez niños argentinos es obeso y tres de cada diez tiene sobrepeso".

Lo alarmante es que el 80% de los niños que son obesos durante la infancia lo serán también de adultos, asegura el especialista, lo cual representa un gran riesgo cardio-metabólico para esta población. Este problema impacta en todas las clases sociales y una de las principales causas es la alimentación, "no en cuanto a la cantidad de alimentos sino más bien debido a la calidad de esos alimentos", dice Tartaglione.

En ese sentido, resulta crucial la incorporación de frutas y verduras, al igual que nutrientes necesarios para el desarrollo, razón por la cual la Fundación Cardiológica Argentina respaldó los cambios realizados por McDonald's en el menú de la Cajita Feliz (ver aparte).

Finalmente, Tartaglione destacó otros dos factores importantes para la salud de los chicos: evitar el sedentarismo y asegurar las horas de descanso.

Por otro lado, un estudio complementario enfocado en Argentina, también realizado por Trendsity en julio de 2019, realizó entrevistas en profundidad a 6 profesionales de la medicina referentes en campos como la pediatría, nutrición, obesidad, cardiología. Participaron los doctores y doctoras Brian Cavagnari (pediatría), Edgardo Ridner (nutrición), Gustavo Fretchel (nutrición), Paola Harwicz (cardiología y nutrición), Lisandro García (nutrición y diabetología) y Juliana Mociulsky (endocrinología).

Los especialistas coincidieron en que hay una creciente conciencia del cuidado de la salud y calidad nutricional sin resignar placer expresada en consultas de padres y en la búsqueda de alternativas naturales, de estación. Sin embargo, destacaron también preocupación en torno a la manera de informarse de muchos padres y el "intrusismo profesional" de figuras que disputan el discurso médico-científico, como que proponen una solución general basada en experiencia personal y un mensaje potenciado por las redes sociales y medios de comunicación.

"Algo que se destacó en el estudio es el tema del acceso a la información nutricional. La gente está muy informada sobre alimentos saludables pero al mismo tiempo está muy desorientada acerca de cuál es la fuente más confiable", analiza Mariela Mociulsky, CEO de la consultora Trendsity.

En cuanto a tendencias negativas que obstaculizan una alimentación más saludable, los especialistas notaron un creciente sedentarismo, potenciado por uso excesivo de pantallas. También notaron que las restricciones de tiempo dificultan la preparación casera de las comidas con calidad nutricional y que por estilo de vida urbano "on the go", se recurre al snackeo y picoteo: 63% de millennials reemplaza al menos 1 comida diaria por un snack (según un estudio internacional) lo que desdibuja la comensalidad, es decir el ritual de sentarse juntos en la mesa familiar.

Para mejorar la nutrición infantil, los especialistas coincidieron en recomendar el consumo de frutas y verduras variando tipos y colores. En cuanto a proteínas, apuntar a un balance entre proteína animal (lácteos, huevo, carnes magras, aves, pescado) y vegetal (legumbres). Y sobre el consumo de grasas, buscar mayor composición de origen vegetal (aceites, oliva, palta, frutos secos) y de pescados.

Nuevo menú para la Cajita Feliz

McDonald's anunció en los últimos días un cambio importante en la clásica Cajita Feliz. Desde ahora, el menú de la Cajita Feliz incluirá más frutas y vegetales; y menos grasas, sodio y azúcares añadidos.

Las opciones de la Cajita Feliz que se ofrezcan en todos los restaurantes McDonald’s de la región tendrán una mejor oferta nutricional con menos de 600 calorías integradas por diferentes grupos de alimentos, pensando siempre en el balance nutricional recomendado para los niños. Se incluyeron opciones como puré de manzanas 100% sin azúcar añadida ni aditivos; jugos de fruta, sin azúcar añadida; y hamburguesa con lechuga y tomate.